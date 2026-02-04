Geen consensus in Lotto Park? 'Anderlecht-CEO wil niét overhaasten, deze man kan wél voor ontslag van Renard zorgen'

Olivier Renard moet vrezen voor zijn job. Maar hoe wankel staat de stoel van de sportief directeur? En wie zal uiteindelijk over zijn lot beslissen?

We schreven eerder al dat het ontslag van Olivier Renard als sportief directeur van RSC Anderlecht een kwestie van tijd is. Zijn rapport bij paars-wit is namelijk niet om van omver te vallen.

Toch is Anderlecht niét van plan om overhaaste beslissingen te nemen. Niet bij de aanstelling van de nieuwe coach: wordt er gewacht tot het tussenseizoen? En dus ook niet als het over de toekomst van Renard gaat.

Wie hakt de knoop door bij RSC Anderlecht als het over Olivier Renard gaat?

Meer zelfs: De Morgen schrijft dat Kenneth Bornauw momenteel niet van plan is om Renard op straat te zetten. De CEO van Anderlecht verkiest kalmte boven paniekvoetbal in deze woelige tijden.

En dus zal de beslissing worden doorgehakt door één man: Marc Coucke. Is het geduld van de eigenaar van paars-wit op? Het is - vlak na het sluiten van de transfermarkt - alleszins een ideaal moment om beslissingen te nemen.

Géén marge om fouten te maken



Al beseft Coucke als geen ander dat Anderlecht zich geen foute beslissingen en bijhorend tijdsverlies kan veroorloven. Het worden alvast héél spannende en interessante dagen op Neerpede.

