Achtergrond bij verrassend vertrek van Nilson Angulo bij Anderlecht: 'Speler dreigde zelfs met Wet van '78'

RSC Anderlecht verraste vriend en vijand door op de slotdag van de wintermercato Nilson Angulo te laten vertrekken. De Belgische recordkampioen wou echter geen risico's nemen. Achtergrond bij een opmerkelijke transfer.

Sunderland AFC legt een slordige twintig miljoen euro op tafel voor Nilson Angulo. Ruim vijftien miljoen euro van dat bedrag komt uiteindelijk op de bankrekening van RSC Anderlecht terecht.

Nochtans leek een vertrek van één van de sterkhouders lange tijd géén optie voor Anderlecht. Alhoewel, bij Nilson Angulo zat de vork toch iets anders in de steel.

Waarom kiest RSC Anderlecht eieren voor het geld?

Angulo en zijn entourage toonden zich in het verleden namelijk niet altijd de meest gemakkelijke klanten aan de onderhandelingstafel. Integendeel: een dreigement was nooit ver weg toen bleek dat de kloof (te) diep bleek.

Meer zelfs: Angulo probeerde vorige zomer zijn contract te verbreken via de Wet van '78 toen Anderlecht geen zin had om aanbiedingen te aanvaarden vanuit Spanje en de Engelse tweede klasse. Voor de duidelijkheid: de geïnteresseerde clubs boden een fractie van bovengenoemde twintig miljoen euro.

Géén zin in een juridische strijd



Olivier Renard slaagde erin om de juridische strijd te vermijden. In de plaats daarvan werd Angulo gepaaid met een nieuw én verbeterd contract. Al spreekt het voor zich dat de club zich géén tweede keer in het nauw wou laten drijven.