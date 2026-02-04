Achtergrond bij verrassend vertrek van Nilson Angulo bij Anderlecht: 'Speler dreigde zelfs met Wet van '78'

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
| 1 reacties
Achtergrond bij verrassend vertrek van Nilson Angulo bij Anderlecht: 'Speler dreigde zelfs met Wet van '78'
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

RSC Anderlecht verraste vriend en vijand door op de slotdag van de wintermercato Nilson Angulo te laten vertrekken. De Belgische recordkampioen wou echter geen risico's nemen. Achtergrond bij een opmerkelijke transfer.

Sunderland AFC legt een slordige twintig miljoen euro op tafel voor Nilson Angulo. Ruim vijftien miljoen euro van dat bedrag komt uiteindelijk op de bankrekening van RSC Anderlecht terecht.

Nochtans leek een vertrek van één van de sterkhouders lange tijd géén optie voor Anderlecht. Alhoewel, bij Nilson Angulo zat de vork toch iets anders in de steel.

Waarom kiest RSC Anderlecht eieren voor het geld?

Angulo en zijn entourage toonden zich in het verleden namelijk niet altijd de meest gemakkelijke klanten aan de onderhandelingstafel. Integendeel: een dreigement was nooit ver weg toen bleek dat de kloof (te) diep bleek.

Meer zelfs: Angulo probeerde vorige zomer zijn contract te verbreken via de Wet van '78 toen Anderlecht geen zin had om aanbiedingen te aanvaarden vanuit Spanje en de Engelse tweede klasse. Voor de duidelijkheid: de geïnteresseerde clubs boden een fractie van bovengenoemde twintig miljoen euro.

Géén zin in een juridische strijd


Olivier Renard slaagde erin om de juridische strijd te vermijden. In de plaats daarvan werd Angulo gepaaid met een nieuw én verbeterd contract. Al spreekt het voor zich dat de club zich géén tweede keer in het nauw wou laten drijven.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Premier League
Premier League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Beker van België
Beker van België Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Anderlecht
Sunderland
Nilson Angulo

Meer nieuws

LIVE: Charleroi - Union SG, de opstellingen! Live

LIVE: Charleroi - Union SG, de opstellingen!

20:00
Gaat Club Brugge deze zomer méér dan 17 miljoen euro moéten uitgeven aan één speler? Transferzomer belooft cruciale beslissingen

Gaat Club Brugge deze zomer méér dan 17 miljoen euro moéten uitgeven aan één speler? Transferzomer belooft cruciale beslissingen

20:00
Edward Still komt meteen met goed nieuws voor match tegen Antwerp

Edward Still komt meteen met goed nieuws voor match tegen Antwerp

18:20
Joseph Oosting komt met heel wat dompers richting wedstrijd tegen Anderlecht

Joseph Oosting komt met heel wat dompers richting wedstrijd tegen Anderlecht

17:40
1
Pro League en minister komen met opmerkelijk pilootproject, maar krijgt meteen ferme tegenkanting

Pro League en minister komen met opmerkelijk pilootproject, maar krijgt meteen ferme tegenkanting

19:00
3
En wie gaat de afkoopsom betalen? 'Cristiano Ronaldo verrast vriend en vrijand en keert terug naar Sporting CP'

En wie gaat de afkoopsom betalen? 'Cristiano Ronaldo verrast vriend en vrijand en keert terug naar Sporting CP'

19:20
"Hoelang ik hier ga zitten? 20 minuten zeker?" Still grapt over toekomst ... en wat met zijn broer?

"Hoelang ik hier ga zitten? 20 minuten zeker?" Still grapt over toekomst ... en wat met zijn broer?

16:30
Club Brugge en Anderlecht vissen naast JPL-revelatie: 'Dat wordt de Premier League'

Club Brugge en Anderlecht vissen naast JPL-revelatie: 'Dat wordt de Premier League'

17:00
Enorme schulden en geen maaltijden meer, maar toch ... 6 op 6 voor Belgische profclub

Enorme schulden en geen maaltijden meer, maar toch ... 6 op 6 voor Belgische profclub

18:40
Voor het eerst afwezig dit seizoen: wat is er aan de hand met Rode Duivel?

Voor het eerst afwezig dit seizoen: wat is er aan de hand met Rode Duivel?

18:00
1
De eerste woorden van Edward Still als coach van RSC Anderlecht

De eerste woorden van Edward Still als coach van RSC Anderlecht

15:00
Het wel héél bijzondere nieuwe plan van Eden Hazard: wijn! De derde helft

Het wel héél bijzondere nieuwe plan van Eden Hazard: wijn!

17:20
Wesley Sonck: "Het is bijna crimineel"

Wesley Sonck: "Het is bijna crimineel"

14:20
4
Hans Cornelis komt met goed nieuws en is formeel over clash met Union SG

Hans Cornelis komt met goed nieuws en is formeel over clash met Union SG

16:00
Opgeleid bij Anderlecht en de belichaming van elegantie: moet hij de nieuwe coach worden? Analyse

Opgeleid bij Anderlecht en de belichaming van elegantie: moet hij de nieuwe coach worden?

14:40
Opvallend: Premier League lonkt, maar Anderlecht blokkeerde transfer van De Cat

Opvallend: Premier League lonkt, maar Anderlecht blokkeerde transfer van De Cat

12:00
17
'Premier League klopt nu al aan: Club Brugge speelt sterkhouder komende zomer kwijt'

'Premier League klopt nu al aan: Club Brugge speelt sterkhouder komende zomer kwijt'

15:30
2
Transfernieuws en Transfergeruchten 04/02: Kante - De Cat

Transfernieuws en Transfergeruchten 04/02: Kante - De Cat

12:20
Antwerp deed (bijna) niets deze winter: dit is de reden volgens voorzitter Gheysens

Antwerp deed (bijna) niets deze winter: dit is de reden volgens voorzitter Gheysens

11:20
14
Na de bom: La Louvière neemt stevig besluit over Nicolas Frutos

Na de bom: La Louvière neemt stevig besluit over Nicolas Frutos

12:50
9
Ex-speler (30) van Zulte Waregem, Club Brugge en Antwerp stopt na buitenlands avontuur plots met voetbal

Ex-speler (30) van Zulte Waregem, Club Brugge en Antwerp stopt na buitenlands avontuur plots met voetbal

14:00
1
Boeckx ziet dat Anderlecht nog tijd heeft na ontslag Hasi: "Volgens mij gaan ze nu inzetten op hem"

Boeckx ziet dat Anderlecht nog tijd heeft na ontslag Hasi: "Volgens mij gaan ze nu inzetten op hem"

11:00
4
Onverhoopte miljoenen stromen binnen voor Genk: 'Speler gespot op luchthaven'

Onverhoopte miljoenen stromen binnen voor Genk: 'Speler gespot op luchthaven'

13:30
Gevaar nog niet geweken voor Union? 'Na Premier League klopt nu ook Turkije aan voor sterkhouder'

Gevaar nog niet geweken voor Union? 'Na Premier League klopt nu ook Turkije aan voor sterkhouder'

12:40
Crisis bij Anderlecht bereikt nieuw dieptepunt

Crisis bij Anderlecht bereikt nieuw dieptepunt

10:30
6
Antwerp-voorzitter Paul Gheysens breekt de stilte en reageert fel op harde woorden van supporters

Antwerp-voorzitter Paul Gheysens breekt de stilte en reageert fel op harde woorden van supporters

10:00
28
DONE DEAL: KAA Gent casht nog flink op verdediger

DONE DEAL: KAA Gent casht nog flink op verdediger

13:00
Klapper op de mercato: Domenico Tedesco krijgt er een wereldkampioen bij

Klapper op de mercato: Domenico Tedesco krijgt er een wereldkampioen bij

12:20
Welke defensie bij Standard? De cijfers zijn duidelijk, maar zal Vincent Euvrard ze ook volgen? Analyse

Welke defensie bij Standard? De cijfers zijn duidelijk, maar zal Vincent Euvrard ze ook volgen?

11:40
2
Opnieuw zware domper voor Anderlecht: sterkhouder wekenlang buiten strijd

Opnieuw zware domper voor Anderlecht: sterkhouder wekenlang buiten strijd

08:00
9
Karel Geraerts glundert na topavond ex-Anderlecht-speler: zouden ze in Brussel al spijt hebben?

Karel Geraerts glundert na topavond ex-Anderlecht-speler: zouden ze in Brussel al spijt hebben?

09:00
1
DONE DEAL: Ambitieuze Belgische profclub haalt jeugdproduct Club Brugge en KAA Gent in huis

DONE DEAL: Ambitieuze Belgische profclub haalt jeugdproduct Club Brugge en KAA Gent in huis

09:15
10
Club Brugge heeft zware schade aangericht: "De wedstrijd in Brugge liet littekens na, moeten ons schamen"

Club Brugge heeft zware schade aangericht: "De wedstrijd in Brugge liet littekens na, moeten ons schamen"

09:30
Onderonsje tussen Anderlecht en Getafe? Aankoopoptie voor Luis Vazquez en Coba da Costa is... eenzelfde bedrag

Onderonsje tussen Anderlecht en Getafe? Aankoopoptie voor Luis Vazquez en Coba da Costa is... eenzelfde bedrag

07:00
Johan Boskamp vecht terug na zware klap: "Vergelijk het met Anderlecht, onkruid vergaat niet"

Johan Boskamp vecht terug na zware klap: "Vergelijk het met Anderlecht, onkruid vergaat niet"

08:40
Anderlecht is héél concreet voor deze (vrije) succescoach, maar... hij wil pas na het seizoen naar Brussel komen'

Anderlecht is héél concreet voor deze (vrije) succescoach, maar... hij wil pas na het seizoen naar Brussel komen'

21:00
15

Meer nieuws

Populairste artikels

Premier League

 Speeldag 24
Leeds United Leeds United 0-4 Arsenal Arsenal
Wolverhampton Wolverhampton 0-2 Bournemouth Bournemouth
Brighton Brighton 1-1 Everton Everton
Chelsea Chelsea 3-2 West Ham Utd West Ham Utd
Liverpool FC Liverpool FC 4-1 Newcastle United Newcastle United
Aston Villa Aston Villa 0-1 Brentford Brentford
Manchester United Manchester United 3-2 Fulham Fulham
Nottingham Forest Nottingham Forest 1-1 Crystal Palace Crystal Palace
Tottenham Tottenham 2-2 Manchester City Manchester City
Sunderland Sunderland 3-0 Burnley Burnley

Nieuwste reacties

Daniel Tack Daniel Tack over Pro League en minister komen met opmerkelijk pilootproject, maar krijgt meteen ferme tegenkanting Borak Borak over Wesley Sonck: "Het is bijna crimineel" RememberLierse RememberLierse over Achtergrond bij verrassend vertrek van Nilson Angulo bij Anderlecht: 'Speler dreigde zelfs met Wet van '78' rinus michels rinus michels over Joseph Oosting komt met heel wat dompers richting wedstrijd tegen Anderlecht Swakken Swakken over Na de bom: La Louvière neemt stevig besluit over Nicolas Frutos Geert DL Geert DL over Hoe lost Club het op? Ivan Leko staat voor héél zware uitdaging in de play-offs FCBalto FCBalto over Boeckx ziet dat Anderlecht nog tijd heeft na ontslag Hasi: "Volgens mij gaan ze nu inzetten op hem" FCBalto FCBalto over Opvallend: Premier League lonkt, maar Anderlecht blokkeerde transfer van De Cat Shake spier Shake spier over Antwerp-voorzitter Paul Gheysens breekt de stilte en reageert fel op harde woorden van supporters JaKu JaKu over Voor het eerst afwezig dit seizoen: wat is er aan de hand met Rode Duivel? Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved