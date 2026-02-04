Pro League en minister komen met opmerkelijk pilootproject, maar krijgt meteen ferme tegenkanting

Het was opmerkelijk nieuws op woensdagvoormiddag. Vanaf heden zal er een pilootproject worden gelanceerd om veilig en gecontroleerd gebruik van pyrotechnisch materiaal toe te staan in de Belgische stadions. De Stichting Brandwonden reageert meteen verbolgen.

De Pro League kondigde vandaag, met de steun van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Bernard Quintin, de lancering aan van een pilootproject rond het veilig en gecontroleerde gebruik van pyrotechniek in voetbalstadions.

Minister en Pro League willen vuurwerk toelaten op gecontroleerde manier

Minister Bernard Quintin gaf wat meer uitleg op de webstek van de Pro League daaromtrent: "Ondanks de controles door de clubs zien we dat er nog altijd veel te veel illegaal gebruik wordt gemaakt van pyrotechnische middelen. Dit gebeurt vaak in volle tribunes, wat reële veiligheidsrisico’s inhoudt voor supporters en elk seizoen tot meer gewonden leidt."

"De sancties voor dit illegale gebruik zullen daarom worden versterkt in het kader van de hervorming van de voetbalwet die ik voorbereid. Maar het is niet de bedoeling om onze stadions in kloosters te veranderen. Voetbal moet een feest blijven."

Stichting Brandwonden reageert meteen verbolgen

"Daarom zullen we samen met de Pro League een proefproject lanceren waarbij het gebruik van pyrotechnische middelen door de veiligheidsdiensten wordt begeleid. Zo kunnen supporters voor sfeer blijven zorgen, op een veilige en volledig legale manier."

De Stichting Brandwonden heeft meteen gereageerd op de zaak in Het Laatste Nieuws: “Een vreemde en onbegrijpelijke toegift is het. Ik vind het ook cynisch dat clubs nu ‘vuurwerkverantwoordelijken’ onder supporters willen aanduiden. Dat zullen niet de brave huisvaders zijn, maar net mensen die zich al jaren met illegale praktijken bezighouden."