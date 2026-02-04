'Nederlandse topclub rook een kans en... probeerde spits van 77 miljoen euro (!) naar Eredivisie te halen'

'Nederlandse topclub rook een kans en... probeerde spits van 77 miljoen euro (!) naar Eredivisie te halen'
Het einde van een transferperiode zorgt steevast voor enkele opvallende transferverhalen die... er niét zijn doorgekomen. Zo probeerde Feyenoord Rotterdam dinsdagavond nog voor een verrassing van formaat te zorgen.

De Nederlandse clubs hadden tot dinsdagavond om inkomende transfers af te ronden. Feyenoord Rotterdam deed alvast een poging om op de voorpagina van ieder voetbaldagblad te komen.

FR12 weet dat De Trots van Zuid een ultieme poging heeft gedaan om Jhon Duran naar De Kuip te halen. Een transfer van de 22-jarige Colombiaan werd gezien als een buitenkansje.

77 miljoen euro

Duran wordt momenteel door Al Nassr FC verhuurd aan Fenerbahçe SK, maar alle partijen stonden open voor verandering. Feyenoord had het plan opgevat om Duran te huren, maar een akkoord met Al Nassr kwam er niet.

Al Nassr betaalde een jaar geleden maar liefst 77 miljoen euro om Duran weg te kopen bij Aston Villa. De 17-voudig Colombiaans international kon niet aarden in Saoedi-Arabië en vroeg zelf om een uitleenbeurt.

Aanvallende problemen bij Feyenoord


Voor Robin van Persie is het mislopen van de transfer een domper. De coach van Feyenoord moet puzzelen om zijn aanvalslinie op het wedstrijdblad te krijgen. Met Cyle Larin en Shaqueel van Persie zijn twee sterkhouders geblesseerd.

