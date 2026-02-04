OFFICIEEL: KRC Genk passeert langs de kassa en vangt dan toch miljoenen euro's voor Oh

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
| 1 reacties
OFFICIEEL: KRC Genk passeert langs de kassa en vangt dan toch miljoenen euro's voor Oh
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Hyeon-gyu Oh is niet langer een speler van KRC Genk. De Zuid-Koreaanse aanvaller gaat bij Besiktas JK voetballen.

We schreven dinsdagavond al dat de transfer van Hyeon-gyu Oh van KRC Genk naar Besiktas JK in kannen en kruiken was. Dat is vanavond ook officieel bevestigd.

De 24-jarige Zuid-Koraan werd ondertussen aangekondigd via de officiële kanalen van Kara Kartallar. Oh tekende een contract tot medio 2029 in Istanboel.

Medische proeven deze keer mét succes afgelegd

Eerder vandaag legde Oh met succes de medische proeven af. Belangrijke kanttekening: zijn transfer naar VfB Stuttgart sprong om die reden afgelopen zomer nog af.

Besiktas betaalt vijftien miljoen euro voor de aanvaller. Dat is een pak minder dan de 28 miljoen euro die de Duitse traditieclub afgelopen zomer zou betalen.

Lagere transfersom, maar wél meevaller


Voor Genk is het vertrek van Oh een (financiële) meevaller. De aanvaller paste niet in de plannen van Nicky Hayen.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Süper Lig
Süper Lig Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KRC Genk
Besiktas

Meer nieuws

LIVE: Tijd dringt voor Charleroi en Union SG! Live

LIVE: Tijd dringt voor Charleroi en Union SG!

22:01
Geen consensus in Lotto Park? 'Anderlecht-CEO wil niét overhaasten, deze man kan wél voor ontslag van Renard zorgen'

Geen consensus in Lotto Park? 'Anderlecht-CEO wil niét overhaasten, deze man kan wél voor ontslag van Renard zorgen'

21:40
'Nederlandse topclub rook een kans en... probeerde spits van 77 miljoen euro (!) naar Eredivisie te halen'

'Nederlandse topclub rook een kans en... probeerde spits van 77 miljoen euro (!) naar Eredivisie te halen'

21:20
Met de neus op de feiten gedrukt: 'Vermeeren ziet transfer afspringen omdat... coach hem om deze reden niét wil zien komen'

Met de neus op de feiten gedrukt: 'Vermeeren ziet transfer afspringen omdat... coach hem om deze reden niét wil zien komen'

21:00
5
Gaat Club Brugge deze zomer méér dan 17 miljoen euro moéten uitgeven aan één speler? Transferzomer belooft cruciale beslissingen

Gaat Club Brugge deze zomer méér dan 17 miljoen euro moéten uitgeven aan één speler? Transferzomer belooft cruciale beslissingen

20:00
1
Deze wintertransfer doet alle deals verbleken: 'Galatasaray slaagt in het onmogelijke en haalt Messi voor enkele maanden naar Turkije'

Deze wintertransfer doet alle deals verbleken: 'Galatasaray slaagt in het onmogelijke en haalt Messi voor enkele maanden naar Turkije'

20:20
Edward Still is coach nummer veertien onder Marc Coucke, maar... hoe was het destijds bij RSC Anderlecht onder Roger Vanden Stock?

Edward Still is coach nummer veertien onder Marc Coucke, maar... hoe was het destijds bij RSC Anderlecht onder Roger Vanden Stock?

20:40
Pro League en minister komen met opmerkelijk pilootproject, maar krijgt meteen ferme tegenkanting

Pro League en minister komen met opmerkelijk pilootproject, maar krijgt meteen ferme tegenkanting

19:00
3
Achtergrond bij verrassend vertrek van Nilson Angulo bij Anderlecht: 'Speler dreigde zelfs met Wet van '78'

Achtergrond bij verrassend vertrek van Nilson Angulo bij Anderlecht: 'Speler dreigde zelfs met Wet van '78'

19:40
5
En wie gaat de afkoopsom betalen? 'Cristiano Ronaldo verrast vriend en vrijand en keert terug naar Sporting CP'

En wie gaat de afkoopsom betalen? 'Cristiano Ronaldo verrast vriend en vrijand en keert terug naar Sporting CP'

19:20
Enorme schulden en geen maaltijden meer, maar toch ... 6 op 6 voor Belgische profclub

Enorme schulden en geen maaltijden meer, maar toch ... 6 op 6 voor Belgische profclub

18:40
1
Onverhoopte miljoenen stromen binnen voor Genk: 'Speler gespot op luchthaven'

Onverhoopte miljoenen stromen binnen voor Genk: 'Speler gespot op luchthaven'

13:30
1
Edward Still komt meteen met goed nieuws voor match tegen Antwerp

Edward Still komt meteen met goed nieuws voor match tegen Antwerp

18:20
Club Brugge en Anderlecht vissen naast JPL-revelatie: 'Dat wordt de Premier League'

Club Brugge en Anderlecht vissen naast JPL-revelatie: 'Dat wordt de Premier League'

17:00
Voor het eerst afwezig dit seizoen: wat is er aan de hand met Rode Duivel?

Voor het eerst afwezig dit seizoen: wat is er aan de hand met Rode Duivel?

18:00
1
Joseph Oosting komt met heel wat dompers richting wedstrijd tegen Anderlecht

Joseph Oosting komt met heel wat dompers richting wedstrijd tegen Anderlecht

17:40
1
Het wel héél bijzondere nieuwe plan van Eden Hazard: wijn! De derde helft

Het wel héél bijzondere nieuwe plan van Eden Hazard: wijn!

17:20
"Hoelang ik hier ga zitten? 20 minuten zeker?" Still grapt over toekomst ... en wat met zijn broer?

"Hoelang ik hier ga zitten? 20 minuten zeker?" Still grapt over toekomst ... en wat met zijn broer?

16:30
Hans Cornelis komt met goed nieuws en is formeel over clash met Union SG

Hans Cornelis komt met goed nieuws en is formeel over clash met Union SG

16:00
'Premier League klopt nu al aan: Club Brugge speelt sterkhouder komende zomer kwijt'

'Premier League klopt nu al aan: Club Brugge speelt sterkhouder komende zomer kwijt'

15:30
2
De eerste woorden van Edward Still als coach van RSC Anderlecht

De eerste woorden van Edward Still als coach van RSC Anderlecht

15:00
Opgeleid bij Anderlecht en de belichaming van elegantie: moet hij de nieuwe coach worden? Analyse

Opgeleid bij Anderlecht en de belichaming van elegantie: moet hij de nieuwe coach worden?

14:40
Wesley Sonck: "Het is bijna crimineel"

Wesley Sonck: "Het is bijna crimineel"

14:20
4
Ex-speler (30) van Zulte Waregem, Club Brugge en Antwerp stopt na buitenlands avontuur plots met voetbal

Ex-speler (30) van Zulte Waregem, Club Brugge en Antwerp stopt na buitenlands avontuur plots met voetbal

14:00
1
DONE DEAL: KAA Gent casht nog flink op verdediger

DONE DEAL: KAA Gent casht nog flink op verdediger

13:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 04/02: Kante - De Cat

Transfernieuws en Transfergeruchten 04/02: Kante - De Cat

12:20
Na de bom: La Louvière neemt stevig besluit over Nicolas Frutos

Na de bom: La Louvière neemt stevig besluit over Nicolas Frutos

12:50
13
Klapper op de mercato: Domenico Tedesco krijgt er een wereldkampioen bij

Klapper op de mercato: Domenico Tedesco krijgt er een wereldkampioen bij

12:20
Opvallend: Premier League lonkt, maar Anderlecht blokkeerde transfer van De Cat

Opvallend: Premier League lonkt, maar Anderlecht blokkeerde transfer van De Cat

12:00
24
De transfer is helemaal rond: 'Oh verlaat KRC Genk en trekt voor vijftien miljoen euro naar Turkije'

De transfer is helemaal rond: 'Oh verlaat KRC Genk en trekt voor vijftien miljoen euro naar Turkije'

03/02
6
Gevaar nog niet geweken voor Union? 'Na Premier League klopt nu ook Turkije aan voor sterkhouder'

Gevaar nog niet geweken voor Union? 'Na Premier League klopt nu ook Turkije aan voor sterkhouder'

12:40
Welke defensie bij Standard? De cijfers zijn duidelijk, maar zal Vincent Euvrard ze ook volgen? Analyse

Welke defensie bij Standard? De cijfers zijn duidelijk, maar zal Vincent Euvrard ze ook volgen?

11:40
2
Antwerp deed (bijna) niets deze winter: dit is de reden volgens voorzitter Gheysens

Antwerp deed (bijna) niets deze winter: dit is de reden volgens voorzitter Gheysens

11:20
14
Boeckx ziet dat Anderlecht nog tijd heeft na ontslag Hasi: "Volgens mij gaan ze nu inzetten op hem"

Boeckx ziet dat Anderlecht nog tijd heeft na ontslag Hasi: "Volgens mij gaan ze nu inzetten op hem"

11:00
4
Crisis bij Anderlecht bereikt nieuw dieptepunt

Crisis bij Anderlecht bereikt nieuw dieptepunt

10:30
6
Antwerp-voorzitter Paul Gheysens breekt de stilte en reageert fel op harde woorden van supporters

Antwerp-voorzitter Paul Gheysens breekt de stilte en reageert fel op harde woorden van supporters

10:00
35

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 24
Westerlo Westerlo 06/02 STVV STVV
Zulte Waregem Zulte Waregem 07/02 FCV Dender EH FCV Dender EH
Charleroi Charleroi 07/02 Cercle Brugge Cercle Brugge
KAA Gent KAA Gent 07/02 OH Leuven OH Leuven
KRC Genk KRC Genk 08/02 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 08/02 La Louvière La Louvière
Club Brugge Club Brugge 08/02 Standard Standard
KV Mechelen KV Mechelen 08/02 Antwerp Antwerp

Nieuwste reacties

FCB vo altijd FCB vo altijd over Na de bom: La Louvière neemt stevig besluit over Nicolas Frutos Jasperd Jasperd over OFFICIEEL: KRC Genk passeert langs de kassa en vangt dan toch miljoenen euro's voor Oh Joske89 Joske89 over Onverhoopte miljoenen stromen binnen voor Genk: 'Speler gespot op luchthaven' RememberLierse RememberLierse over Achtergrond bij verrassend vertrek van Nilson Angulo bij Anderlecht: 'Speler dreigde zelfs met Wet van '78' Andreas2962 Andreas2962 over Met de neus op de feiten gedrukt: 'Vermeeren ziet transfer afspringen omdat... coach hem om deze reden niét wil zien komen' FCBalto FCBalto over Opvallend: Premier League lonkt, maar Anderlecht blokkeerde transfer van De Cat Sedona Sedona over Opnieuw zware domper voor Anderlecht: sterkhouder wekenlang buiten strijd filip hendrix filip hendrix over Antwerp-voorzitter Paul Gheysens breekt de stilte en reageert fel op harde woorden van supporters Frosties Frosties over Gaat Club Brugge deze zomer méér dan 17 miljoen euro moéten uitgeven aan één speler? Transferzomer belooft cruciale beslissingen RememberLierse RememberLierse over Hoe lost Club het op? Ivan Leko staat voor héél zware uitdaging in de play-offs Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved