OFFICIEEL: KRC Genk passeert langs de kassa en vangt dan toch miljoenen euro's voor Oh

Hyeon-gyu Oh is niet langer een speler van KRC Genk. De Zuid-Koreaanse aanvaller gaat bij Besiktas JK voetballen.

We schreven dinsdagavond al dat de transfer van Hyeon-gyu Oh van KRC Genk naar Besiktas JK in kannen en kruiken was. Dat is vanavond ook officieel bevestigd.

De 24-jarige Zuid-Koraan werd ondertussen aangekondigd via de officiële kanalen van Kara Kartallar. Oh tekende een contract tot medio 2029 in Istanboel.

Medische proeven deze keer mét succes afgelegd

Eerder vandaag legde Oh met succes de medische proeven af. Belangrijke kanttekening: zijn transfer naar VfB Stuttgart sprong om die reden afgelopen zomer nog af.

Besiktas betaalt vijftien miljoen euro voor de aanvaller. Dat is een pak minder dan de 28 miljoen euro die de Duitse traditieclub afgelopen zomer zou betalen.

Lagere transfersom, maar wél meevaller



Voor Genk is het vertrek van Oh een (financiële) meevaller. De aanvaller paste niet in de plannen van Nicky Hayen.