Edward Still is coach nummer veertien onder Marc Coucke, maar... hoe was het destijds bij RSC Anderlecht onder Roger Vanden Stock?

Edward Still staat donderdag voor zijn vuurdoop als T1 (ad interim) van RSC Anderlecht. Opvallend: hij is al de veertiende coach die in de paars-witte dug-out zit sinds de komst van Marc Coucke.

Marc Coucke maakte zijn intrede bij RSC Anderlecht op 20 december 2017. Op dat moment was Hein Vanhaezebrouck de coach van RSC Anderlecht.

Het boterde van bij de start niet tussen Vanhaezebrouck en Coucke. Toch zong HVH het bijna een jaar uit in het Lotto Park. Hij vertrok er zonder prijs in december 2018.

Eerst Hein Vanhaezebrouck, dan een hele resem coaches

Vervolgens kwamen achtereenvolgens Karim Belhocine, Fred Rutten, Vincent Kompany, Simon Davies, Jonas De Roeck, Frank Vercauteren, Felice Mazzu, Robin Veldman, Brien Riemer, David Hubert en Besnik Hasi aan het roer van het paars-witte schip. Een trainerskerkhof ligt even vol, denken we dan.

Kompany was in die tijd de langstdienende coach van paars-wit. The Prince zat op de bank tussen 2019 en 2022. Was hij er nog geweest als Wouter Vandenhaute nooit zijn intrede had gemaakt? De paars-witte achterban gelooft van wel.

Was Vincent Kompany zonder Wouter Vandenhaute nog steeds coach geweest van RSC Anderlecht?

Verder zat Brian Riemer net geen twee jaar in het zadel. Moeten we nog eens over dat trainerskerkhof beginnen? Het Lotto Park had er de voorbije negen jaar héél véél van weg.





Onder het bewindschap van Roger Vanden Stock liep het nooit zo'n vaart. Let wel: de voormalige voorzitter durfde de coach op straat zetten na het pakken van een prijs.

Hoe was het bij RSC Anderlecht onder Roger Vanden Stock?

Maken we even een vergelijking? Vanden Stock versleet evenzeer dertien coaches. Alleen was dat in een tijdspanne van 1993 tot 2017. 24 jaar dus. Het wordt misschien eens tijd dat Anderlecht anno 2026 op de lange termijn gaat denken?

