De eerste woorden van Edward Still als coach van RSC Anderlecht

Nieuw gezicht in het Lotto Park bij de persconferentie. In aanloop naar het duel met Royal Antwerp nam Edward Still als T1 ad interim de honneurs waar. Hij sprak voor het eerst en had het daarin ook over Besnik Hasi.

"Ik heb met veel emotie het vertrek van Besnik Hasi beleefd. Tijdens die zes maanden vorm je toch een band als je zeven op zeven samenwerkt", aldus Edward Still op zijn eerste persconferentie als coach van RSC Anderlecht.

Edward Still sprak met Besnik Hasi voor hij overnam

"Ik wou enkel terugkomen naar België als de coach akkoord was met mijn komst en ik heb een heel open contact gehad met Besnik. Dus het geeft emoties als die beslissing genomen wordt. Ik heb ook met hem gesproken voor ik het voorstel van Anderlecht aannam om over te nemen."

Uiteraard wilde het journaille op de persconferentie ook weten hoe de ploeg is omgegaan met ontslag van Hasi: "De spelers hun reactie? Wat is gebeurd, is gebeurd, de resultaten kunnen we niet veranderen, nu moeten we gewoon zien dat de prestatie van morgen de beste mogelijk is.

Edward Still heeft een plan bij Anderlecht

"Er zijn veel emoties geweest in de groep: woede, treurnis,... We hebben ook veel gesprekken gehad. Biglia, Taravel, Proto,... Iedereen heeft gesproken. Het is nu zaak om zo snel mogelijk het vertrouwen terug te vinden."

Lees ook... Wesley Sonck: "Het is bijna crimineel"›

"Twee dagen voorbereiding? Het is wat het is. Gaan we de wedstrijd van morgen beginnen met 100 procent vertrouwen? Zeker niet! Met de basics tijdens de wedstrijd zal het het wel terugkomen. Er zullen veranderingen komen."