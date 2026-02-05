Opmerkelijke transfersoap: 'Mogi Bayat ging met deze speler de Belgische topclubs af tijdens wintermercato'

De naam van Sadibou Sané was de voorbije wintermercato alomtegenwoordig bij de Belgische topclubs. Opvallende kanttekening: het was Mogi Bayat die met de verdediger aan het leuren was.

De poging tot transfer van Sadibou Sané was tijdens de voorbije wintermercato opvallend aanwezig. De 21-jarige verdediger zit op een dood spoor bij FC Metz en zocht een uitweg om zijn carrière te herlanceren.

Antwerp FC, Union SG en KAA Gent werden in verband gebracht met de Senegalees. Concreet was de interesse van voorgenoemde clubs echter op geen enkel moment.

Voor zes miljoen naar Club Brugge?

Enter Mogi Bayat. De zaakwaarnemer sprak zijn contacten bij Club Brugge aan en vroeg zes miljoen euro om Sané naar het Jan Breydelstadion te brengen. Het Nieuwsblad weet dat er gesproken is, maar Ivan Leko zag geen graten in de komst van de verdediger.

Op Transfer Deadline Day werd Sané plots aangeboden bij RSC Anderlecht. Er was al een miljoen afgepingeld, maar Olivier Renard had geen budget om vijf miljoen euro te betalen voor een verdediger die niet meteen inzetbaar is.

Of voor vijf miljoen euro naar RSC Anderlecht?

Bayat kwam van een kale reis terug, terwijl Sané voorlopig op de bank van Metz blijft zitten. Het is ooit anders geweest toen Bayat van plan was om een speler te verkopen aan één van de Belgische topclubs…