Matte Smets legt zelf uit waarom hij een topaanbieding vanuit de Bundesliga weigerde

Matte Smets had zaterdag zijn debuut kunnen maken in de Bundesliga bij VfL Wolfsburg, maar de 22-jarige verdediger koos ervoor om KRC Genk nog minstens een half jaar trouw te blijven.

Wolfsburg was bereid om 19 miljoen euro te betalen, wat van Smets de duurste verdediger ooit bij de club had gemaakt. Toch hield de Belg vol dat dit niet het juiste moment was om te vertrekken.

“Toch wel blij dat de transferperiode voorbij is", zegt Smets in HBvL. “Er kan nu niks meer veranderen, dat geeft zekerheid. Mijn besluit stond al langer vast.”

Matte Smets zag dat een vertrek naar Wolfsburg nu niet goed was voor hem

Smets benadrukt dat hij er goed over had nagedacht en de interesse van Wolfsburg alleen maar als positief ervaarde. “Toen Wolfsburg hun eerste bod uitbracht, heb ik overlegd met mijn makelaar, de club en Dimi De Condé. We concludeerden dat een vertrek nu niet goed was, voor mezelf of voor Genk.”

Zelfs toen Wolfsburg nog drie miljoen bijdeed, veranderde dat niets aan zijn beslissing. “Het was een positief signaal, maar ik wilde gewoon mijn verhaal bij Genk verderzetten. We hebben nog Play-Off 1 en Europa voor de boeg.”



Voor de zomer sluit Smets een buitenlandse transfer niet uit. “Dan is het zeker een optie. Ik heb nog altijd de ambitie om zo hoog mogelijk te spelen. Bundesliga-interesse is er zeker, dus we zien wel wat er gebeurt.”