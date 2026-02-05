STVV-aanwinst doet meteen stevige belofte en komt met lof voor de fans

STVV haalde deze winter met Joedrick Pupe een extra verdediger in huis. De 28-jarige kreeg in de MLS weinig speeltijd, maar wil zich nu opnieuw tonen op Stayen.

STVV versterkte zich deze winter achteraan met Joedrick Pupe. De 28-jarige centrale verdediger was actief bij FCV Dender tot augustus 2025. Toen maakte hij de overstap naar de Vancouver Whitecaps.

In de MLS kwam Pupe maar weinig aan spelen toe. Hij kwam welgeteld twee keer in actie. Het waren twee invalbeurten, telkens in de MLS Cup Play-offs. Vier minuten tegen Dallas en 21 minuten tegen Inter Miami.

Nieuwe kans na moeilijke periode in de MLS

Daar moest Pupe meeverdedigen tegen Lionel Messi. Hoewel hij er dus weinig ervaring opdeed op het veld, is een duel met de Argentijn iets wat ze hem niet meer kunnen afpakken.

Maar een gebrek aan speeltijd is voor geen enkele speler goed. Sint-Truiden bood hem een nieuwe kans en die grijpt hij met twee handen. Op de clubwebsite sprak hij al met lovende woorden over de club en haar fans.



"STVV is een geweldige club met een trouwe, fanatieke aanhang. Dat merkte ik al tijdens mijn wedstrijden op Stayen", vertelde Pupe. "De kans om de geel-blauwe kleuren te verdedigen, kon ik niet laten liggen. Ik kan jullie alvast beloven dat ik steeds vol overgave mijn truitje zal natmaken voor jullie."