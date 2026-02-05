Topkandidaat RSC Anderlecht zegt neen: zoektocht gaat verder

Na het ontslag van Besnik Hasi is RSC Anderlecht op zoek naar een nieuwe coach. Met Thorsten Fink hadden ze een prima kandidaat op de shortlist staan, die bovendien vrij is. Maar de Duitser heeft er geen zin in, zo blijkt.

Tegen Royal Antwerp zal het Edward Still zijn die de honneurs moet waarnemen en het ziet er ook steeds meer naar uit dat hij ook minstens dit weekend nog de T1 van RSC Anderlecht zal zijn, want een opvolger voor Besnik Hasi is er nog niet.

RSC Anderlecht op zoek naar coach: Fink zegt neen

Still zelf gaf aan dat hij niet echt denkt aan een job als vaste hoofdcoach van Anderlecht, dus zijn ze bij paars-wit op zoek naar een nieuwe coach. Daarbij werd vooral gedacht aan Thorsten Fink, die vrij is na zijn periode bij KRC Genk.

Maar Thorsten Fink zal niet de nieuwe coach worden van Anderlecht. De Duitser heeft aangegeven geen interesse te hebben. Er was de voorbij dagen contact tussen Anderlecht en de ex-trainer van STVV en Racing Genk, maar volgens Het Laatste Nieuws is er nooit echt een gesprek geweest.

Zoektocht gaat verder: Maarten Martens nieuwe topkandidaat?

Fink was nochtans vrij sinds hij half december werd ontslagen bij Genk, maar hij past dus voor een nieuw avontuur in ons land. En zo wordt de naam van Maarten Martens alweer iets luider genoemd, zoals wij woensdag ook al analyseerden.



En hoe langer de zoektoch duurt, hoe meer kansen Still natuurlijk krijgt om zelf positief op te vallen. En wie weet komt er dan alsnog een verhaal zoals dat van Hans Cornelis bij Charleroi. Eerst maar al eens winnen van Antwerp?