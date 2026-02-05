Hoe Sam Kerkhofs een titel vierde met een JPL-team: "Vercauteren in bad en de trofee bleef staan"

Hoe Sam Kerkhofs een titel vierde met een JPL-team: "Vercauteren in bad en de trofee bleef staan"

Sam Kerkhofs is een man van vele oorlogen ondertussen. Nu is hij actief bij Sporting Hasselt en bij diverse podcasts, maar in 2011 richtte hij al de Sporthouse Group op. Daarmee verzorgde hij de sociale media van topvoetballers.

In die hoedanigheid was Kerkhofs aanwezig op de kampioenswedstrijd van Genk tegen Standard in 2011. Die eindigde op 1-1 en dus mocht Genk de titel vieren in het eigen stadion. Het publiek kwam op een bepaald moment op het veld gestormd.

Sam Kerkhofs vierde de titel met KRC Genk

En dus kon Kerkhofs zijn werk niet helemaal naar behoren uitvoeren. Wat volgde was een toch best wel sterk verhaal in Extra Time door de schoonbroer van Dries Mertens: “Ik was Jelle Vossen aan het interviewen op het veld.

“We konden het interview niet afmaken door de supporters op het veld. De spelers werden weggeleid richting de kleedkamers. En dus gingen we door een lange gang. Ik had aan een steward gezegd dat ik de code kende, maar kende die uiteraard niet.”

De kampioenentrofee bleef achter in de kleedkamer van Genk

“We probeerden allerhande verschillende codes. Op een of andere manier moet Jelle Vossen dat op camerabeelden gezien hebben, want hij kwam ons plots halen en sleurde mij en Maarten Thibaut mee naar de kleedkamers.”


“Daar hebben we dan de titel mee gevierd met de spelers van KRC Genk. We hebben Franky Vercauteren in bad zien belanden en op het einde stond de beker er nog en iedereen was weg, elders gaan vieren.”

Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

