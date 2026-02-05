Hij nam het woord en alles veranderde: opmerkelijk moment bij KV Kortrijk

KV Kortrijk kende na Nieuwjaar een dipje, maar rechtte intussen weer de rug. De overwinning tegen Lokeren gaf de Kerels opnieuw vertrouwen, al bleek vooral één moment in de kleedkamer bepalend.

KV Kortrijk staat nog redelijk comfortabel op de tweede plaats in de Challenger Pro League maar pakte 'slechts' 6 op 12 na Nieuwjaar. Met nederlagen tegen Patro Eisden Maasmechelen en Club NXT kreeg het verschillende dompers te verwerken.

"Het ging wat moeilijk na Nieuwjaar. Een mindere periode overkomt elke ploeg al eens, maar je moet er zo snel mogelijk over heen", zegt T1 Michiel Jonckheere. "Vooral: het niveau op training was heel goed maar dat kwam er in de wedstrijden niet uit. We hebben na de afknapper tegen Club NXT een goed groepsgesprek gehad. Veel jongens hebben toen het woord genomen, daar kwamen goede dingen uit."

Een speech die indruk maakte van Van Landschoot

Maar één speler in het bijzonder stond op voor de groep. "Jellert (Van Landschoot n.v.d.r) hield een straffe monoloog", gaat Jonckheere verder. "Die jongen wil koste wat het kost in zijn carrière in Eerste Klasse hebben gespeeld. Het is zijn droom, dat heeft hij toen ook verteld. Het maakte indruk op de groep. Zijn doelpunt vroeg in de wedstrijd was een beloning voor zijn inzet."

Dan heeft de KVK-coach het over de goal tegen Lokeren. Nadien kwamen de Kerels nog 1-2 op achterstand, om alsnog met 3-2 te winnen. Uitgerekend van Landschoot scoorde het winnende doelpunt in minuut 90+3.



"We zijn de jongste wedstrijden meestal goed gestart, maar ook tegen Lokeren zag je na het tegendoelpunt weer twijfel. In de laatste 20 minuten waren we echter heel veerkrachtig met om de drie minuten een open doelkans. Als ik het dan heb over een kantelpunt is het niet alleen dat we toch nog de 3 punten pakten maar vooral om de manier waarop het gebeurde", besluit Jonckheere.