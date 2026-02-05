'Oplossing met Belgisch randje in de maak voor Maarten Vandevoordt'

Strasbourg werkt aan de voorbereiding van volgend seizoen en onderzoekt meerdere opties voor de positie onder de lat. De situatie rond Maarten Vandevoordt vormt daarbij een concreet dossier.

Zoektocht naar vervanger voor Mike Penders

De Franse club houdt rekening met een vertrek van Mike Penders, die mogelijk wordt teruggeroepen door Chelsea. Daardoor wordt actief gezocht naar een nieuwe eerste doelman voor de volgende campagne. In dat kader worden verschillende profielen geanalyseerd.

Een van de namen op de lijst is Maarten Vandevoordt. De Belgische doelman heeft bij RB Leipzig nauwelijks speelminuten gekregen sinds zijn komst in de zomer van 2024. Hij wacht nog altijd op een debuut in de Bundesliga dit seizoen.

Strasbourg volgt zijn situatie nauwgezet, zo meldt Jeunes Footeux. De club bekijkt of een overgang haalbaar is binnen de sportieve en contractuele context. Vandevoordt ligt bij Leipzig vast tot 2029, wat een belangrijke factor vormt in de onderhandelingen.

Acht miljoen euro marktwaarde

Naast Vandevoordt worden ook andere doelmannen gescout. Onder hen bevindt zich Lucas Hornicek van Braga, die eveneens in beeld is als mogelijke versterking. De club wil meerdere pistes openhouden om tijdig een beslissing te kunnen nemen.



De marktwaarde van Vandevoordt wordt momenteel op acht miljoen euro geschat door Transfermarkt. Dat bedrag geeft een indicatie van de financiële inspanning die nodig zou zijn om hem los te weken bij Leipzig.