Vincent Kompany in nieuwe studie helemaal aan de top: hij droogt PSG en Barcelona af

Vincent Kompany in nieuwe studie helemaal aan de top: hij droogt PSG en Barcelona af
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Het nieuwste rapport van het CIES Football Observatory zet het moderne positiespel nog eens in de verf. De filosofie die Vincent Kompany al jaren uitdraagt, levert zelfs grote successen op. 

Op basis van data van Impect werden 915 teams uit 58 competities geanalyseerd op vier parameters: passafstanden, passingtempo in balbezit, duur van balbezit en het aandeel lage passes in de aanvallende zone. 

Het Bayern van Kompany voert de lijst aan

Het resultaat is een wereldranglijst van de meest ‘ball-friendly’ ploegen, en daar staat één naam bovenaan die ook in België een belletje doet rinkelen. Bayern München, onder leiding van Vincent Kompany, voert de lijst aan. 

De Duitse topclub wordt geprezen voor zijn gecontroleerde opbouw, korte passing en constante dominantie aan de bal. Het is een duidelijke bevestiging van de filosofie die Kompany al jaren uitdraagt: initiatief nemen, het spel controleren en tegenstanders laten lopen. 

Kleinere clubs doen het ook goed

Het is een visie van modern topvoetbal, die niet alleen mooi om zien is, maar ook succes oplevert. Dat bewijst Bayern. Achter de Duitse topclub volgen Paris Saint-Germain (Luis Enrique) en FC Barcelona (Hansi Flick), terwijl ook Bayer Leverkusen (Kasper Hjulmand) hoog eindigt. 

Opvallend is dat niet alleen absolute grootmachten scoren: ook Columbus Crew, FC Nordsjælland en AS Saint-Étienne staan in de top tien dankzij hun focus op balcirculatie en technische ontwikkeling. Het toont dat visie en opleiding even belangrijk zijn als budget.

Lees ook... Stijnen schrikt over gerucht dat de ronde doet: "Zou het straf vinden van Genk"

Club Brugge eerste Belgische club, Patro Eisden bengelt onderaan

Club Brugge is de eerste Belgische club in het midden van de lijst, gevolgd door... Club NXT en Genk. Geen verrassing, want het zijn de twee ploegen die dominant willen voetballen. 

Toch is het contrast groot, want er duikt ook één Belgische ploeg helemaal onderaan het klassement op. Patro Eisden staat op twee na voorlaatste, voor Galway United en Drogheda United. Dat wijst op een minder dominante speelstijl en minder focus op korte passing en balcontrole.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Bundesliga
Bundesliga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Patro Eisden Maasmechelen
Vincent Kompany

Meer nieuws

LIVE: Vandeplas laat de 0-2 liggen, Still gaat ingrijpen Live

LIVE: Vandeplas laat de 0-2 liggen, Still gaat ingrijpen

21:51
Stijnen schrikt over gerucht dat de ronde doet: "Zou het straf vinden van Genk"

Stijnen schrikt over gerucht dat de ronde doet: "Zou het straf vinden van Genk"

20:00
Hij nam het woord en alles veranderde: opmerkelijk moment bij KV Kortrijk

Hij nam het woord en alles veranderde: opmerkelijk moment bij KV Kortrijk

21:50
Miljoenenclub schrapt Belg van spelerslijst: spoedtransfer nog mogelijk?

Miljoenenclub schrapt Belg van spelerslijst: spoedtransfer nog mogelijk?

21:40
📷 Het zal toch niet waar zijn, denken velen: opvallende aanwezige in Lotto Park

📷 Het zal toch niet waar zijn, denken velen: opvallende aanwezige in Lotto Park

21:00
2
Waarom Charleroi heel goed zonder Hans Cornelis had kunnen zitten op dit moment

Waarom Charleroi heel goed zonder Hans Cornelis had kunnen zitten op dit moment

21:20
Eindelijk meer nieuws over Thomas Foket en Mats Rits vanuit Anderlecht

Eindelijk meer nieuws over Thomas Foket en Mats Rits vanuit Anderlecht

20:10
Tien dagen niet meer te bespeuren: Philippe Albert vertelt waarom hij de Clasico miste

Tien dagen niet meer te bespeuren: Philippe Albert vertelt waarom hij de Clasico miste

20:20
Transfernieuws en Transfergeruchten 05/02: Vandevoordt - Penders - Murillo

Transfernieuws en Transfergeruchten 05/02: Vandevoordt - Penders - Murillo

19:40
Deschacht streng vlak voor Antwerp - Anderlecht: "Te veel middelmaat"

Deschacht streng vlak voor Antwerp - Anderlecht: "Te veel middelmaat"

19:00
1
Staat hij nog in doel? Cinel spreekt klare taal na blunder van Warleson

Staat hij nog in doel? Cinel spreekt klare taal na blunder van Warleson

19:20
📷 Dat is iets helemaal anders: nieuw WK-truitje Rode Duivels lekt uit

📷 Dat is iets helemaal anders: nieuw WK-truitje Rode Duivels lekt uit

16:00
10
Architect van succes bij Union SG duikt plots op bij andere Belgische club

Architect van succes bij Union SG duikt plots op bij andere Belgische club

20:50
Ongeziene vraag vanuit Charleroi in aanloop naar beslissende match

Ongeziene vraag vanuit Charleroi in aanloop naar beslissende match

19:50
'Oplossing met Belgisch randje in de maak voor Maarten Vandevoordt'

'Oplossing met Belgisch randje in de maak voor Maarten Vandevoordt'

19:40
Olivier Renard erfde een boeltje, maar... 12,2 miljoen voor aanvallers die amper renderen?

Olivier Renard erfde een boeltje, maar... 12,2 miljoen voor aanvallers die amper renderen?

14:40
4
Hoe Sam Kerkhofs een titel vierde met een JPL-team: "Vercauteren in bad en de trofee bleef staan"

Hoe Sam Kerkhofs een titel vierde met een JPL-team: "Vercauteren in bad en de trofee bleef staan"

17:00
Belgisch talent (ex-Anderlecht en Cercle Brugge) zorgt voor ophef: vijf miljoen beloofd, niks gekregen

Belgisch talent (ex-Anderlecht en Cercle Brugge) zorgt voor ophef: vijf miljoen beloofd, niks gekregen

18:00
1
Situatie Zanka: iedereen voelde het aankomen, net als bij RSC Anderlecht

Situatie Zanka: iedereen voelde het aankomen, net als bij RSC Anderlecht

17:20
'Opvallende grote buitenlandse naam ook kandidaat bij Anderlecht'

'Opvallende grote buitenlandse naam ook kandidaat bij Anderlecht'

16:30
7
Opvallendste dossier in Belgisch voetbal? Achtste uitleenbeurt voor international

Opvallendste dossier in Belgisch voetbal? Achtste uitleenbeurt voor international

18:10
Het Malinwa-syndroom? KV Mechelen begint een kwalijke reputatie te krijgen (al kan het nog draaien)

Het Malinwa-syndroom? KV Mechelen begint een kwalijke reputatie te krijgen (al kan het nog draaien)

18:40
1
De opvallende Belgische miljoenentransfer is onderdeel van een stevig plan

De opvallende Belgische miljoenentransfer is onderdeel van een stevig plan

18:20
Destabilisatiepoging? Simeone zet absolute sterkhouder Club Brugge op de verlanglijst

Destabilisatiepoging? Simeone zet absolute sterkhouder Club Brugge op de verlanglijst

17:41
3
Jelle Van Damme spreekt over precaire situatie bij Anderlecht en Antwerp: "Heb het daar niet voor"

Jelle Van Damme spreekt over precaire situatie bij Anderlecht en Antwerp: "Heb het daar niet voor"

15:00
1
DONE DEAL: Belgische ex-speler Anderlecht en Oostende heeft nieuwe exotische bestemming beet

DONE DEAL: Belgische ex-speler Anderlecht en Oostende heeft nieuwe exotische bestemming beet

14:20
Analisten laten niets heel van topclub na match tegen Club: "Kiekens zonder kop" en "Bende prutsers"

Analisten laten niets heel van topclub na match tegen Club: "Kiekens zonder kop" en "Bende prutsers"

15:30
Wordt dat ook bij Anderlecht een probleem? "Complex voor jongens met minder spelinzicht"

Wordt dat ook bij Anderlecht een probleem? "Complex voor jongens met minder spelinzicht"

12:00
2
Het liefste Anderlecht, Standard of Antwerp? Coryfee hakt de knoop door

Het liefste Anderlecht, Standard of Antwerp? Coryfee hakt de knoop door

13:00
1
David Hubert houdt hart vast na twee blessures: "Ik ben geen radioloog, maar ..."

David Hubert houdt hart vast na twee blessures: "Ik ben geen radioloog, maar ..."

13:30
Topkandidaat RSC Anderlecht zegt neen: zoektocht gaat verder

Topkandidaat RSC Anderlecht zegt neen: zoektocht gaat verder

12:40
16
Icoon van Anderlecht spreekt zich uit over trainerskeuze: "Hij kan interessant zijn"

Icoon van Anderlecht spreekt zich uit over trainerskeuze: "Hij kan interessant zijn"

11:20
Dé Belgische jeugdspeler om in het oog te houden: topclubs hebben hem al in het vizier, Rode Duivels ook

Dé Belgische jeugdspeler om in het oog te houden: topclubs hebben hem al in het vizier, Rode Duivels ook

11:40
Ex-Anderlecht-sterkhouder zoekt oplossing na héél zware kritiek van zijn coach

Ex-Anderlecht-sterkhouder zoekt oplossing na héél zware kritiek van zijn coach

12:20
2
DONE DEAL: KV Mechelen zet in op de toekomst en legt versterking vast

DONE DEAL: KV Mechelen zet in op de toekomst en legt versterking vast

14:00
2
STVV-aanwinst doet meteen stevige belofte en komt met lof voor de fans

STVV-aanwinst doet meteen stevige belofte en komt met lof voor de fans

13:50

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Speeldag 24
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 06/02 Jong Genk Jong Genk
Luik FC Luik FC 06/02 Lierse SK Lierse SK
Eupen Eupen 07/02 KV Kortrijk KV Kortrijk
K Beerschot VA K Beerschot VA 07/02 Club Brugge NXT Club Brugge NXT
Seraing Seraing 07/02 RSCA Futures RSCA Futures
KSC Lokeren KSC Lokeren 07/02 Olympic Charleroi Olympic Charleroi
Francs Borains Francs Borains 08/02 RWDM Brussels RWDM Brussels
SK Beveren SK Beveren 08/02 Lommel SK Lommel SK

Nieuwste reacties

Andreas2962 Andreas2962 over 📷 Het zal toch niet waar zijn, denken velen: opvallende aanwezige in Lotto Park Siver Siver over Anderlecht - Antwerp: 0-1 JaKu JaKu over 'Aston Villa wil dé stap naar Engelse top zetten en daarvoor moeten... de twee Rode Duivels vertrekken' Ninu Mastrackz Ninu Mastrackz over Topkandidaat RSC Anderlecht zegt neen: zoektocht gaat verder Joe Joe over 'Opvallende grote buitenlandse naam ook kandidaat bij Anderlecht' Demogorgon Demogorgon over 📷 Dat is iets helemaal anders: nieuw WK-truitje Rode Duivels lekt uit Frosties Frosties over Destabilisatiepoging? Simeone zet absolute sterkhouder Club Brugge op de verlanglijst fierce fierce over En wie gaat de afkoopsom betalen? 'Cristiano Ronaldo verrast vriend en vrijand en keert terug naar Sporting CP' fierce fierce over Geen consensus in Lotto Park? 'Anderlecht-CEO wil niét overhaasten, deze man kan wél voor ontslag van Renard zorgen' .. .. over Wedstrijdpremies bij de topclubs: twee spelers bij Club Brugge met 4.000 euro per punt, Anderlecht veel minder Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved