Vincent Kompany in nieuwe studie helemaal aan de top: hij droogt PSG en Barcelona af

Het nieuwste rapport van het CIES Football Observatory zet het moderne positiespel nog eens in de verf. De filosofie die Vincent Kompany al jaren uitdraagt, levert zelfs grote successen op.

Op basis van data van Impect werden 915 teams uit 58 competities geanalyseerd op vier parameters: passafstanden, passingtempo in balbezit, duur van balbezit en het aandeel lage passes in de aanvallende zone.

Het Bayern van Kompany voert de lijst aan

Het resultaat is een wereldranglijst van de meest ‘ball-friendly’ ploegen, en daar staat één naam bovenaan die ook in België een belletje doet rinkelen. Bayern München, onder leiding van Vincent Kompany, voert de lijst aan.

De Duitse topclub wordt geprezen voor zijn gecontroleerde opbouw, korte passing en constante dominantie aan de bal. Het is een duidelijke bevestiging van de filosofie die Kompany al jaren uitdraagt: initiatief nemen, het spel controleren en tegenstanders laten lopen.

Kleinere clubs doen het ook goed

Het is een visie van modern topvoetbal, die niet alleen mooi om zien is, maar ook succes oplevert. Dat bewijst Bayern. Achter de Duitse topclub volgen Paris Saint-Germain (Luis Enrique) en FC Barcelona (Hansi Flick), terwijl ook Bayer Leverkusen (Kasper Hjulmand) hoog eindigt.

Opvallend is dat niet alleen absolute grootmachten scoren: ook Columbus Crew, FC Nordsjælland en AS Saint-Étienne staan in de top tien dankzij hun focus op balcirculatie en technische ontwikkeling. Het toont dat visie en opleiding even belangrijk zijn als budget.



Lees ook... Stijnen schrikt over gerucht dat de ronde doet: "Zou het straf vinden van Genk"›

Club Brugge eerste Belgische club, Patro Eisden bengelt onderaan

Club Brugge is de eerste Belgische club in het midden van de lijst, gevolgd door... Club NXT en Genk. Geen verrassing, want het zijn de twee ploegen die dominant willen voetballen.

Toch is het contrast groot, want er duikt ook één Belgische ploeg helemaal onderaan het klassement op. Patro Eisden staat op twee na voorlaatste, voor Galway United en Drogheda United. Dat wijst op een minder dominante speelstijl en minder focus op korte passing en balcontrole.