Volg Westerlo - STVV live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45.
-
Datum: 06/02/2026 20:45
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 24
LIVE: Stoomt STVV opnieuw door na nederlaag tegen Charleroi of houdt Westerlo de punten thuis?
LIVE: Stoomt STVV opnieuw door na nederlaag tegen Charleroi of houdt Westerlo de punten thuis?
Foto: © photonews

De 24e speeldag van de Jupiler Pro League trekt zich op gang met een duel tussen Westerlo en STVV. Beide ploegen kunnen de drie punten zeker gebruiken. Wie pakt ze in het Westelse Kuipke?

STVV in spoor van Union

De bezoekers uit STVV zijn wat minder in puntennood momenteel en hebben de punten nodig om bovenaan mooi te blijven meedraaien. De Kanaries staan op een mooie tweede plaats, 4 punten achter leider Union. Als ze de regerende landskampioen niet te ver willen laten uitlopen, zijn de drie punten nodig.

Want na een knappe 12 op 12 verloor Sint-Truiden vorige week thuis van Charleroi, ook zo'n ploeg in vorm. Al schoot STVV zichzelf wel in de voet met een snelle rode kaart voor Muja na een onnodige overtreding. Met nog zeven wedstrijden te gaan is STVV nog niet helemaal zeker van deelname aan de Champions' Play Offs. Het zal heel moeilijk worden om er nog uit te vallen maar mathematisch zeker niet onmogelijk.

Verdedigend hebben de troepen van Wouter Vrancken alvast ingekocht om hun plekje in de top 6 veilig te stellen. Na Mbe Soh van Beerschot haalden de Kanaries ex-Dender speler Pupe terug vanuit de Verenigde Staten. Volstaat dat om straks in de Kempen ook de drie punten te pakken?

Westerlo wil nog iets van seizoen maken

Want bij Westerlo kunnen ze de punten ook gebruiken. Het seizoen van de Kemphanen kan nog twee kanten opgaan momenteel. Voorlopig staat Westerlo amper 4 punten boven een plekje bij de laatste 4. Aan de andere kant hebben ze dan weer 5 punten minder dan Gent, Charleroi én KV Mechelen op plaatsen 5, 6 en 7. Kortom, alles kan nog.

Maar om nog in die top 6 terecht te komen, moet Westerlo wel een reeksje inzetten. Vorige week werd er gewonnen op het veld van Zulte Waregem en nu gaat Westerlo op zoek naar 6 op 6. De laatste keer dat ze dat deden dit seizoen was in de heenronde tegen Antwerp en... STVV. Kunnen ze dat vrijdagavond herhalen?

Prono Westerlo - STVV

Westerlo wint
Gelijk
STVV wint
Westerlo Westerlo wint Gelijk STVV STVV wint
12.44% 27.75% 59.81%
Populairste
1-2
(84x)		 1-1
(40x)		 2-2
(18x)

Vergelijking Westerlo - STVV

Positie

11
2

Punten

28
45

Gewonnen

7
14

Verloren

9
6

Gescoorde doelpunten

30
33

Doelpunten tegen

33
26

Gele kaarten

35
45

Rode kaarten

1
2

Onderlinge duels gewonnen

24
9
19
14/09 19:15 STVV STVV 0-3 Westerlo Westerlo
05/07 11:00 Westerlo Westerlo 1-3 STVV STVV
11/01 16:00 Westerlo Westerlo 1-2 STVV STVV
26/10 20:45 STVV STVV 2-0 Westerlo Westerlo
03/05 20:45 Westerlo Westerlo 2-2 STVV STVV
31/03 18:30 STVV STVV 2-0 Westerlo Westerlo
24/02 18:15 STVV STVV 1-0 Westerlo Westerlo
10/11 20:45 Westerlo Westerlo 3-3 STVV STVV
01/07 16:00 Westerlo Westerlo 2-2 STVV STVV
19/02 19:15 STVV STVV 0-1 Westerlo Westerlo
29/10 18:15 Westerlo Westerlo 2-3 STVV STVV
08/09 14:30 Westerlo Westerlo 0-5 STVV STVV
10/07 16:00 STVV STVV 2-1 Westerlo Westerlo
18/05 20:00 STVV STVV 2-1 Westerlo Westerlo
06/04 20:00 Westerlo Westerlo 2-2 STVV STVV
05/02 20:00 Westerlo Westerlo 1-0 STVV STVV
15/10 20:00 STVV STVV 2-2 Westerlo Westerlo
23/01 20:00 STVV STVV 1-2 Westerlo Westerlo
19/09 20:00 Westerlo Westerlo 0-3 STVV STVV
19/01 15:00 STVV STVV 3-2 Westerlo Westerlo
03/09 20:30 Westerlo Westerlo 1-1 STVV STVV
21/04 15:00 STVV STVV 0-2 Westerlo Westerlo
02/12 15:00 Westerlo Westerlo 4-1 STVV STVV
28/11 20:00 Westerlo Westerlo 5-5P STVV STVV
21/04 20:30 STVV STVV 1-4 Westerlo Westerlo
13/04 20:30 Westerlo Westerlo 4-0 STVV STVV
07/04 20:00 STVV STVV 3-1 Westerlo Westerlo
31/03 20:00 Westerlo Westerlo 3-2 STVV STVV
25/01 20:30 STVV STVV 0-3 Westerlo Westerlo
17/09 20:00 Westerlo Westerlo 2-0 STVV STVV
22/01 20:00 Westerlo Westerlo 3-0 STVV STVV
02/10 20:00 STVV STVV 1-2 Westerlo Westerlo
03/02 20:00 STVV STVV 0-1 Westerlo Westerlo
29/01 19:30 Westerlo Westerlo 0-2 STVV STVV
26/09 20:00 Westerlo Westerlo 2-0 STVV STVV
25/09 19:30 STVV STVV 0-1 Westerlo Westerlo
12/04 20:00 STVV STVV 0-2 Westerlo Westerlo
10/11 20:00 Westerlo Westerlo 2-0 STVV STVV
17/02 20:00 STVV STVV 0-2 Westerlo Westerlo
09/09 20:00 Westerlo Westerlo 1-0 STVV STVV
08/09 19:30 STVV STVV 2-0 Westerlo Westerlo
04/03 20:00 Westerlo Westerlo 2-1 STVV STVV
24/09 20:00 STVV STVV 0-1 Westerlo Westerlo
23/09 19:30 Westerlo Westerlo 0-1 STVV STVV
09/05 19:30 Westerlo Westerlo 0-0 STVV STVV
08/05 15:00 STVV STVV 1-0 Westerlo Westerlo
06/12 19:30 STVV STVV 1-0 Westerlo Westerlo
04/12 20:00 Westerlo Westerlo 2-1 STVV STVV
07/02 20:00 Westerlo Westerlo 3-0 STVV STVV
30/08 20:00 STVV STVV 0-0 Westerlo Westerlo
15/02 20:00 STVV STVV 1-0 Westerlo Westerlo
14/09 20:00 Westerlo Westerlo 0-3 STVV STVV
STVV-aanwinst doet meteen stevige belofte en komt met lof voor de fans

STVV-aanwinst doet meteen stevige belofte en komt met lof voor de fans

05/02

STVV haalde deze winter met Joedrick Pupe een extra verdediger in huis. De 28-jarige kreeg in de MLS weinig speeltijd, maar wil zich nu opnieuw tonen op Stayen.

LIVE: Stoomt STVV opnieuw door na nederlaag tegen Charleroi of houdt Westerlo de punten thuis?

LIVE: Stoomt STVV opnieuw door na nederlaag tegen Charleroi of houdt Westerlo de punten thuis?

06:15

De 24e speeldag van de Jupiler Pro League trekt zich op gang met een duel tussen Westerlo en STVV. Beide ploegen kunnen de drie punten zeker gebruiken. Wie pakt ze in het W...

Wouter Vrancken glundert na gebaar van STVV-fans: "Zegt veel over de vibe die rond de club hangt"

Wouter Vrancken glundert na gebaar van STVV-fans: "Zegt veel over de vibe die rond de club hangt"

07:40

STVV zag afgelopen weekend zijn winstreeks stoppen tegen Sporting Charleroi, maar wat er na affluiten gebeurde, maakte minstens evenveel indruk als de wedstrijd zelf op Sta...

Jupiler Pro League

 Speeldag 24
Westerlo Westerlo 20:45 STVV STVV
Zulte Waregem Zulte Waregem 07/02 FCV Dender EH FCV Dender EH
Charleroi Charleroi 07/02 Cercle Brugge Cercle Brugge
KAA Gent KAA Gent 07/02 OH Leuven OH Leuven
KRC Genk KRC Genk 08/02 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 08/02 La Louvière La Louvière
Club Brugge Club Brugge 08/02 Standard Standard
KV Mechelen KV Mechelen 08/02 Antwerp Antwerp
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved