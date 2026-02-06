LIVE: Stoomt STVV opnieuw door na nederlaag tegen Charleroi of houdt Westerlo de punten thuis?

De 24e speeldag van de Jupiler Pro League trekt zich op gang met een duel tussen Westerlo en STVV. Beide ploegen kunnen de drie punten zeker gebruiken. Wie pakt ze in het Westelse Kuipke?

STVV in spoor van Union

De bezoekers uit STVV zijn wat minder in puntennood momenteel en hebben de punten nodig om bovenaan mooi te blijven meedraaien. De Kanaries staan op een mooie tweede plaats, 4 punten achter leider Union. Als ze de regerende landskampioen niet te ver willen laten uitlopen, zijn de drie punten nodig.

Want na een knappe 12 op 12 verloor Sint-Truiden vorige week thuis van Charleroi, ook zo'n ploeg in vorm. Al schoot STVV zichzelf wel in de voet met een snelle rode kaart voor Muja na een onnodige overtreding. Met nog zeven wedstrijden te gaan is STVV nog niet helemaal zeker van deelname aan de Champions' Play Offs. Het zal heel moeilijk worden om er nog uit te vallen maar mathematisch zeker niet onmogelijk.

Verdedigend hebben de troepen van Wouter Vrancken alvast ingekocht om hun plekje in de top 6 veilig te stellen. Na Mbe Soh van Beerschot haalden de Kanaries ex-Dender speler Pupe terug vanuit de Verenigde Staten. Volstaat dat om straks in de Kempen ook de drie punten te pakken?

Westerlo wil nog iets van seizoen maken

Want bij Westerlo kunnen ze de punten ook gebruiken. Het seizoen van de Kemphanen kan nog twee kanten opgaan momenteel. Voorlopig staat Westerlo amper 4 punten boven een plekje bij de laatste 4. Aan de andere kant hebben ze dan weer 5 punten minder dan Gent, Charleroi én KV Mechelen op plaatsen 5, 6 en 7. Kortom, alles kan nog.





Maar om nog in die top 6 terecht te komen, moet Westerlo wel een reeksje inzetten. Vorige week werd er gewonnen op het veld van Zulte Waregem en nu gaat Westerlo op zoek naar 6 op 6. De laatste keer dat ze dat deden dit seizoen was in de heenronde tegen Antwerp en... STVV. Kunnen ze dat vrijdagavond herhalen?