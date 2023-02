Westerlo pakt de drie punten tegen tienkoppig STVV dankzij penaltygoal De Cuyper en komt op vier punten van de top vier

Westerlo heeft een goede zaak gedaan in de strijd om de Europe play-off.

STVV-Westerlo was vooraf een belangrijke match voor de Europe play-off. Beide ploegen strijden met onder meer Cercle Brugge en Anderlecht voor een plekje bij de eerste acht.

STVV begon het beste aan de match en dreigde onder meer via Hashioka. Hij rukte op rechts op en haalde van ver uit, maar zijn schot belandde in het zijnet. Een minuut later bijna een owngoal van Perdichizzi, maar Bolat en de lat hielden Westerlo recht. Vaesen liet nadien een paar keer de 0-1 liggen aan de overkant en ook De Cuyper kon de netten niet doen trillen.

Rode kaart en penalty beslissen de match

Iets na het halfuur een beslissende fase in de wedstrijd. Koita haalde Reynolds neer in de zestien en na een lange VAR-fase kreeg Westerlo een penalty en Koita rood, al zijn tweede in de laatste drie thuismatchen. De Cuyper schoot de penalty hard binnen en Westerlo dook met een voorsprong de rust in.

Met een mannetje minder probeerde STVV wel, maar Westerlo controleerde gewoon. Echt dreigen kon STVV niet echt meer. Nene liet de 0-2 nog liggen door in plaats van een ploegmaat te bedienen zelf hoog over te schieten. In de toegevoegde tijd dreigde STVV nog even, maar Westerlo hield stand.

Westerlo staat zo iets steviger in de top acht en komt zelfs tot op vier punten van de vierde in de stand, kampioen Club Brugge. Zelfs de Champions' play-offs kunnen dus nog voor Westerlo. STVV valt dan weer uit de top acht, het verschil met Cercle Brugge is wel maar één punt.