STVV-trainer Hollerbach windt zich op over eigen speler én over VAR: "Clear and obvious?"

STVV moest gisteren al in de eerste helft met tien man verder nadat Aboubakary Koita dom rood pakte op de doorgebroken Reynolds. De penalty die daarop volgde zorgde ook voor de enige treffer van de partij. Het hoeft niet gezegd dat Bernd Hollerbach boos was op zijn speler.

Hollerbach wees naar Koita als schuldige, maar kreeg het ook op zijn heupen van de VAR. “Die fase met de rode kaart was gewoon verschrikkelijk dom verdedigd. Koita begon heel sterk in dat eerste kwartier maar een wedstrijd duurt langer dan 15 minuten, hé", klinkt het in HBvL.

Daarna duurde het enorm lang vooraleer er een beslissing viel, want scheidsrechter Staessens zag er eerst geen graten in. "Natuurlijk word ook ik nerveus van de manier waarop er beslist wordt in zo'n fase met de VAR. Waarvan denk je dat ik deze grijze haren heb? Eerst en vooral blijft het moment waarop men de offsidelijn trekt, voer voor discussie. De scheidsrechter kon nadien inderdaad penalty geven en rood trekken. Maar hij had daar liefst twee minuten voor nodig. Clear en obvious, heet dat? Tja, wat kan ik nog zeggen? Het duurde alleszins veel en veel te lang."