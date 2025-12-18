Had u dit al door? KV Mechelen staat in dit klassement helemaal bovenaan

Foto: © photonews
KV Mechelen is dit seizoen de beste uitploeg van de Jupiler Pro League. Met de overwinning op Cercle Brugge pakten de Kakkers 17 punten uit 9 uitwedstrijden, meer dan elke andere ploeg.

Trainer Fred Vanderbiest was na de zege in Cercle duidelijk in een goed humeur. “De kerstmarkt? Dat kan (grijns). Of de Moose bar", grapte hij bij DAZN, tevreden over zes op zes uit de laatste twee matchen.

Malinwa presteert vooral op verplaatsing uitstekend. Buiten Mechelen scoorden ze 14 goals in negen wedstrijden en wisten ze in elke uitmatch te scoren, merkte HLN op. Daarmee laten ze topclubs als Club Brugge, Union en Anderlecht achter zich.

Op eigen veld is het verhaal anders. Achter De Kazerne sprokkelden de Kakkers 13 punten uit negen thuiswedstrijden en scoorden ze tien keer. Dat is middelmatig in vergelijking met hun uitprestaties.

De consistentie buitenshuis is opvallend. KV Mechelen scoorde in elke uitwedstrijd, van Genk tot Anderlecht en van Luik tot De Bosuil. Dat maakt hen de enige ploeg in eerste klasse met goals in elke uitmatch.


Met 30 punten uit 18 wedstrijden staat KV Mechelen stevig in de top zes. Hun productiviteit op verplaatsing geeft hen een sterke positie voor de resterende competitie en maakt hen tot een van de verrassingen van dit seizoen.

