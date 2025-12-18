Hangt het volgende trainersontslag in de lucht? 'Belgische topclub heeft nog heel even geduld, maar...'

Standard is één van de vele clubs die dit seizoen al een trainerswissel heeft doorgevoerd. Toch staat er een vraagteken achter Vincent Euvrard? Al heeft de coach nog krediet om zich de komende weken en misschien zelfs maanden te tonen.

Amper zeven overwinningen, drie gelijke spelen en maar liefst acht nederlagen in achttien wedstrijd. De balans van Standard oogt dit seizoen allesbehalve goed.

Het is dan ook opvallend dat De Rouches met die statistieken op een zesde plaats kamperen. En die klassering is eveneens het grote geluk van Vincent Euvrard.

Géén betere resultaten sinds ontslag van Mircea Rednic

De resultaten onder Euvrard zijn namelijk niet merkelijk beter dan de resultaten onder Mircea Rednic. Ook in de Luikse bestuurskamer staan er ondertussen vraagtekens achter de naam van de coach.

La Tribune weet dat Euvrard zich de komende weken geen zorgen hoeft te maken. Meer zelfs: de kans is groot dat er voor het einde van de reguliere competitie geen harde beslissingen zullen genomen worden.

Doelstelling van Standard is héél duidelijk

Al is de doelstelling van Standard héél duidelijk: de Champions Play-Off halen. Zonder verrassingen kunnen we nu al zeggen dat Union SG, Club Brugge en RSC Anderlecht reeds drie van de zes tickets in handen hebben.





STVV en KV Mechelen tellen dan weer respectievelijk negen en zes punten meer dan Standard. Met KRC Genk, Antwerp FC en KAA Gent hijgen drie traditionele topclubs in de nek van De Rouches. Het worden héél spannende weken…