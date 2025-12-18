De Rode Duivels zullen voor het WK nog tegen deze twee WK-deelnemers oefenen

De Rode Duivels zullen voor het WK nog tegen deze twee WK-deelnemers oefenen
Foto: © photonews

De voorbereiding van de Rode Duivels op het WK 2026 krijgt steeds meer vorm. De puzzelstukjes vallen stilaan in elkaar.

De Belgen openen hun WK-campagne op 15 juni in Seattle tegen Egypte. Die eerste afspraak ligt al vast.

Voor de afreis naar Noord-Amerika willen de Duivels nog twee oefenwedstrijden afwerken begin juni. Het doel: ritme opdoen tegen tegenstanders met een gelijkaardig profiel.

Sterke tegenstanders om een idee te vormen

De kans is groot dat Tunesië en Kroatië die rol zullen invullen. Beide landen nemen zelf ook deel aan het WK.

Tunesië geldt als een tegenstander die qua stijl aanleunt bij Egypte, Kroatië is dan weer een Europees team met goeie spelers dat een goeie waardemeter kan zijn. Dat maakt de keuze logisch.


De laatste oefenwedstrijd, de traditionele uitzwaaimatch, wordt normaal nog in België gespeeld, vlak voor het vertrek naar de Verenigde Staten.

