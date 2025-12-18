Afschuwelijk! Ecuadoraans international doodgeschoten op straat in bijzijn van moeder

Het Ecuadoriaanse voetbal is opgeschrikt door het gewelddadige overlijden van Mario Pineida. De 33-jarige international, actief als verdediger bij Barcelona SC, werd woensdag in de havenstad Guayaquil neergeschoten, zo maakte zijn club bekend.

Pineida speelde eerder voor het nationale team van Ecuador tijdens de WK-kwalificaties voor Rusland 2018 en Qatar 2022. Met Barcelona SC werd hij in 2016 landskampioen en hij had ook een periode bij het Braziliaanse Fluminense achter de rug.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken bevestigde het incident en laat weten dat een speciale politie-eenheid het onderzoek naar de moord op Pineida op zich neemt. Het motief is nog onduidelijk.

Ook de moeder van Pineida werd geraakt

Volgens lokale media werd Pineida door twee mannen op een motor neergeschoten. Bij het incident werden ook zijn moeder en een andere vrouw geraakt.

Barcelona SC riep zijn supporters via sociale media op om te bidden voor Pineida en om steun te betuigen aan zijn familie in deze moeilijke tijden. “Zeg een gebed voor de rust van zijn ziel en voor de moed van de hele familie", luidde het bericht.



Guayaquil, lang gezien als relatief veilige stad in Latijns-Amerika, kampt de laatste jaren steeds vaker met geweld door rivaliserende bendes die betrokken zijn bij de drugshandel, wat deze tragedie in een bredere context van toegenomen criminaliteit plaatst.