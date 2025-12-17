OFFICIEEL: Koen Casteels heeft een nieuwe coach én het is een héél bekende naam

Koen Casteels heeft een nieuwe coach. Brendan Rodgers gaat aan de slag bij Al Qadsiah FC. Daarmee heeft de Saoedische club een grote naam binnengehaald.

Het nieuws hing de voorbije dagen in de lucht en is ondertussen officieel. Brendan Rodgers is de nieuwe coach van Al Qadsiah FC.

Rodgers tekende een contract tot medio 2028 in Saoedi-Arabië. Al is de houdbaarheid van coaches is het Midden-Oosten niet meteen hetzelfde als de duur van hun contract.

Voor Rodgers is het een nieuwe uitdaging sinds hij eind oktober een einde zag komen aan zijn hoofdstuk bij Celtic FC. Opvallend: voor Rodgers is het een eerste avontuur buiten het Verenigd Koninkrijk.

Rodgers zal bij Al Qadsiah Koen Casteels tegen het lijf lopen. De 20-voudig Rode Duivel staat sinds vorig seizoen onder de palen bij de club.





Nummer vijf in Saudi Pro League

Al Qadsiah kampeert momenteel op een vijfde plaats in de Saudi Pro League. De kloof met leider Al Nassr FC bedraagt tien punten.