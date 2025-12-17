Transfernieuws en Transfergeruchten 17/12: Seys

Op 17/12 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Seys

'Interesse groeit: hoelang kan Club Seys nog aan boord houden?'

Manchester United volgt Joaquin Seys al geruime tijd. De Engelse club heeft de Belgische verdediger meermaals live gescout, maar een snelle overgang lijkt niet aan de orde. (Lees meer)