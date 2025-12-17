'Interesse groeit: hoelang kan Club Seys nog aan boord houden?'

Manchester United volgt Joaquin Seys al geruime tijd. De Engelse club heeft de Belgische verdediger meermaals live gescout, maar een snelle overgang lijkt niet aan de orde.

Volgperiode en profiel

Engelse media melden dat United Seys gedurende meerdere weken intensief heeft bekeken. Scouts waren aanwezig bij wedstrijden van Club Brugge om zijn prestaties te evalueren. De club zoekt een flankverdediger die zowel aanvallend als defensief betrouwbaar is. Seys geldt als een van de jongste en meest veelzijdige opties, aangezien hij inzetbaar is op beide flanken.

Naast Seys staan ook Samuel Dahl, Arsène Kouassi en Maxi Araujo op de lijst. Toch wordt onze landgenoot als een sterke kandidaat gezien door zijn leeftijd en flexibiliteit. Het feit dat hij pas twintig is, maakt hem aantrekkelijk voor een lange termijnproject.

Contract en marktwaarde

Een snelle transfer wordt door Engelse kranten echter uitgesloten. Seys ligt namelijk nog vast bij Club Brugge tot midden 2029. Daardoor wordt verwacht dat hij minstens anderhalf seizoen langer in de Jupiler Pro League actief blijft, tenzij United bereid is een aanzienlijk bedrag neer te leggen.

Zijn huidige marktwaarde wordt door Transfermarkt geraamd op vijftien miljoen euro. Daarmee behoort hij tot de duurdere jonge verdedigers in de Belgische competitie.

Internationale ervaring

Lees ook... Wat richting KAA Gent? Club Brugge komt met update over onfortuinlijke speler›

Seys heeft inmiddels twee interlands voor de Rode Duivels achter zijn naam. In de lopende jaargang van de Jupiler Pro League leverde hij één doelpunt en één assist in zeventien wedstrijden. Deze statistieken tonen dat hij ook offensief zijn bijdrage levert.