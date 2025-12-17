Deze fouten maakte Bart Verhaeghe met trainerswissel

Deze fouten maakte Bart Verhaeghe met trainerswissel
Foto: © photonews
De trainerswissel bij Club Brugge vorige week blijft onderwerp van discussie. Thomas Chatelle analyseerde de situatie en benoemde volgens hem twee duidelijke fouten van voorzitter Bart Verhaeghe. Hij benadrukte dat succes en reputatie niet automatisch onfeilbaarheid betekenen.

Publiek en draagvlak

Chatelle merkte op dat de eerste fout lag in het onderschatten van de supporters. “Zonder die twaalfde man zou Club Brugge nooit hebben gestaan waar ze nu staan”, vertelt hij aan Het Belang van Limburg. Volgens hem verliest het stadion een groot deel van zijn kracht wanneer de steun van de fans wankelt.

Hij wees erop dat de beslissing de relatie tussen bestuur en publiek onder druk zet. Chatelle stelde dat Verhaeghe moet opletten dat de elastiek niet verder uitrekt. Daarmee gaf hij aan dat de band tussen beide partijen cruciaal is voor het functioneren van de club.

Kleedkamer en interne tegengewicht

De tweede fout situeerde hij in de omgang met de spelersgroep. Chatelle vertelde dat er geen overleg was met ervaren leiders in de kleedkamer. “Als je ervaren en verstandige spelers zoals Mechele, Mignolet en Vanaken in je kleedkamer hebt zitten, dan mag er op zijn minst even gepolst worden bij hen om te weten hoe de spelers de situatie zien.”

Daarnaast wees hij op het ontbreken van een tegengewicht binnen het bestuur. In het verleden vervulde Vincent Mannaert die rol. Chatelle stelde dat Bob Madou en Dévy Rigaux niet over dezelfde voetbalkennis beschikken. “Zonder tegengewicht vormt een emotioneel man als Bart Verhaeghe misschien wel een bedreiging voor zijn eigen club.”

Lees ook... "Er zijn mogelijkheden": is dit de beste optie voor Hayen om trainer te worden?
Met deze analyse benadrukte Chatelle dat zowel draagvlak bij het publiek als interne balans binnen het bestuur essentieel zijn. De trainerswissel toont volgens hem dat beslissingen zonder voldoende afstemming risico’s meebrengen voor de stabiliteit van Club Brugge.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

