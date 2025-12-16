Geen contractverlenging voor Mignolet? 37-jarige doelman staat voor moeilijke keuze

Geen contractverlenging voor Mignolet? 37-jarige doelman staat voor moeilijke keuze
Foto: © photonews
Word fan van Club Brugge! 5850

Simon Mignolet krijgt straks hoogstwaarschijnlijk geen contractverlenging meer bij Club Brugge. Ondanks zijn wil om door te gaan en het succes dat hij bij blauw-zwart kende, wil blauw-zwart een andere weg inslaan. Voor de doelman zijn de komende maanden dan ook bedoeld om eens hard na te denken.

Dat Mignolet geen nieuw contract meer zal krijgen, wil trouwens niet zeggen dat Nordin Jackers automatisch de nummer 1 wordt. Club wil ook tussen de palen concurrentie en zal in het geval van een vertrek van Mignolet een goeie doelman gaan halen.

Mignolet wil eigenlijk graag nog een paar jaar doorgaan

Dat terzijde, want de situatie van Mignolet is toch wel speciaal. Op zijn 37ste zou hij de schoenen aan de haak kunnen hangen, maar - ondanks de blessurepech van dit seizoen - zou hij toch nog graag een aantal jaar doorgaan. Mignolet staat nog altijd even graag tussen de palen.

Een rol als tweede doelman ergens bij een topclub ziet hij niet zitten. De prioriteit is om te spelen. En niet bij een club uit de middenmoot of die strijdt tegen degradatie. Hij wil bij een ploeg staan die voor de prijzen speelt. Als aan die voorwaarden voldaan wordt, wil hij heel graag nog doorgaan.

Nog een buitenlands avontuur?

Dat betekent waarschijnlijk wel dat hij weer buiten de landgrenzen moet gaan kijken. Ook dat is niet evident, want hij heeft de voorbije jaren met zijn familie een thuis uitgebouwd in Knokke. Dat weer moeten verlaten, is ook geen evidentie. 

U ziet, het zijn veel vragen die Mignolet de komende maanden voor zichzelf moet beantwoorden. Eigenlijk had hij gehoopt zijn carrière in Brugge te kunnen afsluiten, maar daar heeft emotie al even plaats gemaakt voor ambitie. Ze willen geen toploon meer betalen voor een 37-jarige keeper, wat die ook betekend heeft voor de club. 

Het gaat niets afdoen aan de nalatenschap van Mignolet bij blauw-zwart. Zijn prijzenkast spreekt voor zichzelf. Vier keer kampioen, één beker, vier keer Doelman van het Jaar, één keer Gouden Schoen. Weinigen die dan niet tevreden zouden zijn over hun carrière. Maar desondanks... het kriebelt nog altijd bij Mignolet. De goesting is nog niet weg.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Simon Mignolet

Meer nieuws

Kan Club Brugge de Youth League winnen? Jonas De Roeck legt het uit

Kan Club Brugge de Youth League winnen? Jonas De Roeck legt het uit

19:40
Transfernieuws en Transfergeruchten 16/12: Fink - Hayen - Simons

Transfernieuws en Transfergeruchten 16/12: Fink - Hayen - Simons

19:20
Wie van de drie? Naast Hayen wordt ook deze Belg uitgenodigd door Genk

Wie van de drie? Naast Hayen wordt ook deze Belg uitgenodigd door Genk

19:20
Toppers voor Vergoote en Lambrechts - wie fluit de match van jouw favoriete club?

Toppers voor Vergoote en Lambrechts - wie fluit de match van jouw favoriete club?

19:00
KAA Gent niet akkoord met schorsing: haalt ex-Bruggeling de Slag om Vlaanderen?

KAA Gent niet akkoord met schorsing: haalt ex-Bruggeling de Slag om Vlaanderen?

17:40
3
'KAA Gent slaat terug en haalt pion met verleden bij Club Brugge in huis'

'KAA Gent slaat terug en haalt pion met verleden bij Club Brugge in huis'

16:30
De meest "invloedrijke" Belg in de geschiedenis van het voetbal... leeft van 2000 euro per maand

De meest "invloedrijke" Belg in de geschiedenis van het voetbal... leeft van 2000 euro per maand

18:00
OFFICIEEL: STVV neemt afscheid van woelwater

OFFICIEEL: STVV neemt afscheid van woelwater

18:30
2
Nicky Hayen en Mark Van Bommel? KRC Genk zou wel eens héél opvallende keuze kunnen maken

Nicky Hayen en Mark Van Bommel? KRC Genk zou wel eens héél opvallende keuze kunnen maken

17:00
Vandenbempt spreekt: "Dat bewees het grote gelijk van het bestuur van Club Brugge"

Vandenbempt spreekt: "Dat bewees het grote gelijk van het bestuur van Club Brugge"

15:30
16
'Belgische teams gaan concurrentie aan met Swansea, Stoke City, Turkse en Spaanse clubs'

'Belgische teams gaan concurrentie aan met Swansea, Stoke City, Turkse en Spaanse clubs'

18:20
De cijfertjes zijn bekend: zoveel moeten Club Brugge en Ivan Leko betalen aan Gent (en tegen deze dag)

De cijfertjes zijn bekend: zoveel moeten Club Brugge en Ivan Leko betalen aan Gent (en tegen deze dag)

13:00
3
Ilay Camara spreekt met een zwaar hart na drama

Ilay Camara spreekt met een zwaar hart na drama

17:20
Nicky Hayen heeft het met één zaak bijzonder lastig na ontslag: "Donkere kant van voetbal"

Nicky Hayen heeft het met één zaak bijzonder lastig na ontslag: "Donkere kant van voetbal"

12:20
4
'Zweedse Irakees wil aandelen in Belgische profclub overnemen ... als hij zelf mag meespelen'

'Zweedse Irakees wil aandelen in Belgische profclub overnemen ... als hij zelf mag meespelen'

17:10
Wat richting KAA Gent? Club Brugge komt met update over onfortuinlijke speler

Wat richting KAA Gent? Club Brugge komt met update over onfortuinlijke speler

12:00
5
🎥 Thibaut Courtois grijpt naast trofee ... en wat een doelpunt voor Puskas Award!

🎥 Thibaut Courtois grijpt naast trofee ... en wat een doelpunt voor Puskas Award!

16:00
1
Is dé knoop doorgehakt? 'Club Brugge neemt deze beslissing over toekomst van Simon Mignolet'

Is dé knoop doorgehakt? 'Club Brugge neemt deze beslissing over toekomst van Simon Mignolet'

20:00
3
Het is niet enkel Thorsten Fink zijn schuld... Waar Dimitri De Condé zich stevig op miskeken heeft bij Genk

Het is niet enkel Thorsten Fink zijn schuld... Waar Dimitri De Condé zich stevig op miskeken heeft bij Genk

14:40
1
Na de ongerustheid over Doku: meer duidelijkheid over onbeschikbaarheid van winger

Na de ongerustheid over Doku: meer duidelijkheid over onbeschikbaarheid van winger

15:15
De eerste woorden van Fellaini bij ... Charleroi: "Mijn verleden bij Standard?"

De eerste woorden van Fellaini bij ... Charleroi: "Mijn verleden bij Standard?"

15:00
2
Jeugdproduct Club Brugge maakt indruk bij KV Kortrijk: "Van niemand bang"

Jeugdproduct Club Brugge maakt indruk bij KV Kortrijk: "Van niemand bang"

13:15
'Beerschot-icoon Hernan Losada staat dicht bij opvallende nieuwe uitdaging'

'Beerschot-icoon Hernan Losada staat dicht bij opvallende nieuwe uitdaging'

14:30
Buitenkans voor Anderlecht? 'Gerenommeerde club toont interesse in Mario Stroeykens'

Buitenkans voor Anderlecht? 'Gerenommeerde club toont interesse in Mario Stroeykens'

14:20
2
En ineens duikt Hans Vanaken op waar je hem niet verwacht: The Beast was er blij mee

En ineens duikt Hans Vanaken op waar je hem niet verwacht: The Beast was er blij mee

09:00
Na proces van '700 miljoen euro': dit moet PSG ophoesten aan Kylian Mbappé

Na proces van '700 miljoen euro': dit moet PSG ophoesten aan Kylian Mbappé

14:00
Zware tegenvaller voor Anderlecht én speler

Zware tegenvaller voor Anderlecht én speler

13:30
Toptransfer in de winter? Club Brugge heeft er al een beslissing over genomen

Toptransfer in de winter? Club Brugge heeft er al een beslissing over genomen

08:40
3
Waar komt de metamorfose van Antwerp vandaan? Goots lijkt het te weten: "Het marcheert ongelooflijk"

Waar komt de metamorfose van Antwerp vandaan? Goots lijkt het te weten: "Het marcheert ongelooflijk"

12:40
4
Davy Roef prikt zeer stevig richting Ivan Leko

Davy Roef prikt zeer stevig richting Ivan Leko

11:50
Anderlecht-uitblinker waar nog véél rek op zit: onmisbaar geworden

Anderlecht-uitblinker waar nog véél rek op zit: onmisbaar geworden

11:40
1
Supporters Anderlecht, Union, Standard... klagen systeem aan: meer risico, maar makkelijker in het buitenland

Supporters Anderlecht, Union, Standard... klagen systeem aan: meer risico, maar makkelijker in het buitenland

11:00
1
Fellaini bij Charleroi? Toch wel héél vreemd gezien zijn Standard-verleden... Dit is de uitleg

Fellaini bij Charleroi? Toch wel héél vreemd gezien zijn Standard-verleden... Dit is de uitleg

11:20
8
Deze Belgische scheidsrechter mag naar het WK komende zomer

Deze Belgische scheidsrechter mag naar het WK komende zomer

10:00
4
Trainerscarrousel van jewelste: Genk zet duidelijk zinnen op... Nicky Hayen

Trainerscarrousel van jewelste: Genk zet duidelijk zinnen op... Nicky Hayen

08:00
14
Brits voetbalicoon geeft toe dat hij heel diep zat na gemiste penalty: "Ik zeg niet dat ik zou springen..."

Brits voetbalicoon geeft toe dat hij heel diep zat na gemiste penalty: "Ik zeg niet dat ik zou springen..."

10:30

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 18
Standard Standard 0-1 OH Leuven OH Leuven
Cercle Brugge Cercle Brugge 2-3 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-2 La Louvière La Louvière
Anderlecht Anderlecht 2-1 STVV STVV
KAA Gent KAA Gent 0-2 Antwerp Antwerp
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-5 Club Brugge Club Brugge
Charleroi Charleroi 1-1 Union SG Union SG
KRC Genk KRC Genk 1-1 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

Tom Lemoyne Tom Lemoyne over Vandenbempt spreekt: "Dat bewees het grote gelijk van het bestuur van Club Brugge" FCB vo altijd FCB vo altijd over KAA Gent niet akkoord met schorsing: haalt ex-Bruggeling de Slag om Vlaanderen? Kibo.Tourtois Kibo.Tourtois over OFFICIEEL: STVV neemt afscheid van woelwater J K J K over Verrassende wending? Antwerp denkt aan speler van kampioenenploeg als versterking Vital Verheyen Vital Verheyen over Trainerscarrousel van jewelste: Genk zet duidelijk zinnen op... Nicky Hayen Vital Verheyen Vital Verheyen over Weeral de held van de avond: Senne Lammens houdt 41-jarig record staande Birger J. Birger J. over De cijfertjes zijn bekend: zoveel moeten Club Brugge en Ivan Leko betalen aan Gent (en tegen deze dag) CringeMedia CringeMedia over Fellaini bij Charleroi? Toch wel héél vreemd gezien zijn Standard-verleden... Dit is de uitleg Andreas2962 Andreas2962 over De eerste woorden van Fellaini bij ... Charleroi: "Mijn verleden bij Standard?" Andreas2962 Andreas2962 over 🎥 Thibaut Courtois grijpt naast trofee ... en wat een doelpunt voor Puskas Award! Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved