Geen contractverlenging voor Mignolet? 37-jarige doelman staat voor moeilijke keuze

Simon Mignolet krijgt straks hoogstwaarschijnlijk geen contractverlenging meer bij Club Brugge. Ondanks zijn wil om door te gaan en het succes dat hij bij blauw-zwart kende, wil blauw-zwart een andere weg inslaan. Voor de doelman zijn de komende maanden dan ook bedoeld om eens hard na te denken.

Dat Mignolet geen nieuw contract meer zal krijgen, wil trouwens niet zeggen dat Nordin Jackers automatisch de nummer 1 wordt. Club wil ook tussen de palen concurrentie en zal in het geval van een vertrek van Mignolet een goeie doelman gaan halen.

Mignolet wil eigenlijk graag nog een paar jaar doorgaan

Dat terzijde, want de situatie van Mignolet is toch wel speciaal. Op zijn 37ste zou hij de schoenen aan de haak kunnen hangen, maar - ondanks de blessurepech van dit seizoen - zou hij toch nog graag een aantal jaar doorgaan. Mignolet staat nog altijd even graag tussen de palen.

Een rol als tweede doelman ergens bij een topclub ziet hij niet zitten. De prioriteit is om te spelen. En niet bij een club uit de middenmoot of die strijdt tegen degradatie. Hij wil bij een ploeg staan die voor de prijzen speelt. Als aan die voorwaarden voldaan wordt, wil hij heel graag nog doorgaan.

Nog een buitenlands avontuur?

Dat betekent waarschijnlijk wel dat hij weer buiten de landgrenzen moet gaan kijken. Ook dat is niet evident, want hij heeft de voorbije jaren met zijn familie een thuis uitgebouwd in Knokke. Dat weer moeten verlaten, is ook geen evidentie.

U ziet, het zijn veel vragen die Mignolet de komende maanden voor zichzelf moet beantwoorden. Eigenlijk had hij gehoopt zijn carrière in Brugge te kunnen afsluiten, maar daar heeft emotie al even plaats gemaakt voor ambitie. Ze willen geen toploon meer betalen voor een 37-jarige keeper, wat die ook betekend heeft voor de club.





Het gaat niets afdoen aan de nalatenschap van Mignolet bij blauw-zwart. Zijn prijzenkast spreekt voor zichzelf. Vier keer kampioen, één beker, vier keer Doelman van het Jaar, één keer Gouden Schoen. Weinigen die dan niet tevreden zouden zijn over hun carrière. Maar desondanks... het kriebelt nog altijd bij Mignolet. De goesting is nog niet weg.