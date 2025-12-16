Na proces van '700 miljoen euro': dit moet PSG ophoesten aan Kylian Mbappé

De arbeidsrechtbank heeft zijn oordeel geveld in de zaak tussen Paris Saint-Germain en Kylian Mbappé. De Parijse club is veroordeeld tot het betalen van een bedrag van niet minder dan 61 miljoen euro aan zijn voormalige speler. Mbappé eiste 263 miljoen euro.

Aan het begin van het seizoen 2023-2024 werd Kylian Mbappé uit de A-kern van Paris Saint-Germain gezet, omdat hij zijn contract, dat aan het einde van het seizoen afliep, wilde uitdoen - zonder te verlengen.

PSG veroordeeld om 61 miljoen aan Kylian Mbappé te betalen

Enkele weken later werd Kylian Mbappé opnieuw opgenomen in de A-kern, terwijl hij de Parijse club nog steeds van een enorme transfersom zou beroven. PSG beweert dat er een mondeling akkoord werd bereikt tussen beide partijen, waarin de Franse aanvaller had ingestemd om een deel van de verschuldigde bedragen op te geven. Dit ontkent Kylian Mbappé echter stellig.

Voor de arbeidsrechtbank in november vorig jaar hadden zijn vertegenwoordigers een schadevergoeding van 263 miljoen euro geëist, samen met een herclassificatie van zijn tijdelijk contract naar een vast contract en erkenning van de morele intimidatie die hij zou hebben ondergaan. Aan de andere kant eiste PSG 440 miljoen euro, met als argument dat Mbappé vrij en gratis naar Real Madrid was gegaan.

700 miljoen euro stond op het spel

De uitspraak is afgelopen dinsdag gedaan en viel in het voordeel van de aanvaller. Volgens informatie van RMC Sports en Le Parisien, is PSG veroordeeld om hem een vergoeding van ongeveer 61 miljoen euro te betalen.



En dat is niet alles, aangezien de arbeidsrechtbank ook heeft bevolen de volledige uitspraak een maand lang op de homepagina van de PSG-website te publiceren. De club heeft wel nog de mogelijkheid om in beroep te gaan tegen deze beslissing.