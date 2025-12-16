Na proces van '700 miljoen euro': dit moet PSG ophoesten aan Kylian Mbappé

Na proces van '700 miljoen euro': dit moet PSG ophoesten aan Kylian Mbappé

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De arbeidsrechtbank heeft zijn oordeel geveld in de zaak tussen Paris Saint-Germain en Kylian Mbappé. De Parijse club is veroordeeld tot het betalen van een bedrag van niet minder dan 61 miljoen euro aan zijn voormalige speler. Mbappé eiste 263 miljoen euro.

Aan het begin van het seizoen 2023-2024 werd Kylian Mbappé uit de A-kern van Paris Saint-Germain gezet, omdat hij zijn contract, dat aan het einde van het seizoen afliep, wilde uitdoen - zonder te verlengen.

PSG veroordeeld om 61 miljoen aan Kylian Mbappé te betalen

Enkele weken later werd Kylian Mbappé opnieuw opgenomen in de A-kern, terwijl hij de Parijse club nog steeds van een enorme transfersom zou beroven. PSG beweert dat er een mondeling akkoord werd bereikt tussen beide partijen, waarin de Franse aanvaller had ingestemd om een deel van de verschuldigde bedragen op te geven. Dit ontkent Kylian Mbappé echter stellig.

Voor de arbeidsrechtbank in november vorig jaar hadden zijn vertegenwoordigers een schadevergoeding van 263 miljoen euro geëist, samen met een herclassificatie van zijn tijdelijk contract naar een vast contract en erkenning van de morele intimidatie die hij zou hebben ondergaan. Aan de andere kant eiste PSG 440 miljoen euro, met als argument dat Mbappé vrij en gratis naar Real Madrid was gegaan.

700 miljoen euro stond op het spel

De uitspraak is afgelopen dinsdag gedaan en viel in het voordeel van de aanvaller. Volgens informatie van RMC Sports en Le Parisien, is PSG veroordeeld om hem een vergoeding van ongeveer 61 miljoen euro te betalen.


En dat is niet alles, aangezien de arbeidsrechtbank ook heeft bevolen de volledige uitspraak een maand lang op de homepagina van de PSG-website te publiceren. De club heeft wel nog de mogelijkheid om in beroep te gaan tegen deze beslissing.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Ligue 1
Ligue 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
La Liga
La Liga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
PSG
Real Madrid
Kylian Mbappe Lottin

Meer nieuws

'Beerschot-icoon Hernan Losada staat dicht bij opvallende nieuwe uitdaging'

'Beerschot-icoon Hernan Losada staat dicht bij opvallende nieuwe uitdaging'

14:30
Buitenkans voor Anderlecht? 'Gerenommeerde club toont interesse in Mario Stroeykens'

Buitenkans voor Anderlecht? 'Gerenommeerde club toont interesse in Mario Stroeykens'

14:20
Zware tegenvaller voor Anderlecht én speler

Zware tegenvaller voor Anderlecht én speler

13:30
Jeugdproduct Club Brugge maakt indruk bij KV Kortrijk: "Van niemand bang"

Jeugdproduct Club Brugge maakt indruk bij KV Kortrijk: "Van niemand bang"

13:15
De cijfertjes zijn bekend: zoveel moeten Club Brugge en Ivan Leko betalen aan Gent (en tegen deze dag)

De cijfertjes zijn bekend: zoveel moeten Club Brugge en Ivan Leko betalen aan Gent (en tegen deze dag)

13:00
Waar komt de metamorfose van Antwerp vandaan? Goots lijkt het te weten: "Het marcheert ongelooflijk"

Waar komt de metamorfose van Antwerp vandaan? Goots lijkt het te weten: "Het marcheert ongelooflijk"

12:40
1
Nicky Hayen heeft het met één zaak bijzonder lastig na ontslag: "Donkere kant van voetbal"

Nicky Hayen heeft het met één zaak bijzonder lastig na ontslag: "Donkere kant van voetbal"

12:20
3
Davy Roef prikt zeer stevig richting Ivan Leko

Davy Roef prikt zeer stevig richting Ivan Leko

11:50
Wat richting KAA Gent? Club Brugge komt met update over onfortuinlijke speler

Wat richting KAA Gent? Club Brugge komt met update over onfortuinlijke speler

12:00
5
Anderlecht-uitblinker waar nog véél rek op zit: onmisbaar geworden

Anderlecht-uitblinker waar nog véél rek op zit: onmisbaar geworden

11:40
Fellaini bij Charleroi? Toch wel héél vreemd gezien zijn Standard-verleden... Dit is de uitleg

Fellaini bij Charleroi? Toch wel héél vreemd gezien zijn Standard-verleden... Dit is de uitleg

11:20
5
Supporters Anderlecht, Union, Standard... klagen systeem aan: meer risico, maar makkelijker in het buitenland

Supporters Anderlecht, Union, Standard... klagen systeem aan: meer risico, maar makkelijker in het buitenland

11:00
Brits voetbalicoon geeft toe dat hij heel diep zat na gemiste penalty: "Ik zeg niet dat ik zou springen..."

Brits voetbalicoon geeft toe dat hij heel diep zat na gemiste penalty: "Ik zeg niet dat ik zou springen..."

10:30
Deze Belgische scheidsrechter mag naar het WK komende zomer

Deze Belgische scheidsrechter mag naar het WK komende zomer

10:00
4
Anderlecht motiveert spelers ook via hun portefeuille: 'Geen top zes, geen centen'

Anderlecht motiveert spelers ook via hun portefeuille: 'Geen top zes, geen centen'

09:30
2
En ineens duikt Hans Vanaken op waar je hem niet verwacht: The Beast was er blij mee

En ineens duikt Hans Vanaken op waar je hem niet verwacht: The Beast was er blij mee

09:00
Toptransfer in de winter? Club Brugge heeft er al een beslissing over genomen

Toptransfer in de winter? Club Brugge heeft er al een beslissing over genomen

08:40
2
Weeral de held van de avond: Senne Lammens houdt 41-jarig record staande

Weeral de held van de avond: Senne Lammens houdt 41-jarig record staande

08:20
5
Trainerscarrousel van jewelste: Genk zet duidelijk zinnen op... Nicky Hayen

Trainerscarrousel van jewelste: Genk zet duidelijk zinnen op... Nicky Hayen

08:00
12
Anderlecht heeft De Cat op de vingers getikt: "Ik ga dat niet nog eens roepen"

Anderlecht heeft De Cat op de vingers getikt: "Ik ga dat niet nog eens roepen"

07:40
3
Verrassende wending? Antwerp denkt aan speler van kampioenenploeg als versterking

Verrassende wending? Antwerp denkt aan speler van kampioenenploeg als versterking

07:20
13
Leko vertrok via opstapclausule en niét met afkoopsom bij KAA Gent, maar... wie gaat dat bedrag betalen?

Leko vertrok via opstapclausule en niét met afkoopsom bij KAA Gent, maar... wie gaat dat bedrag betalen?

07:00
11
ONTHULD: Theo Leoni weigerde aanbieding van deze Belgische topclub uit liefde voor RSC Anderlecht

ONTHULD: Theo Leoni weigerde aanbieding van deze Belgische topclub uit liefde voor RSC Anderlecht

06:30
2
Voor Bart Verhaeghe is 'goed' niet 'goed genoeg': "Er is nooit iets echt af" Analyse

Voor Bart Verhaeghe is 'goed' niet 'goed genoeg': "Er is nooit iets echt af"

06:00
2
Pijnlijk puntenverlies in Limburgse derby voor Sporting Hasselt, maar ...

Pijnlijk puntenverlies in Limburgse derby voor Sporting Hasselt, maar ...

23:30
Van twee miljoen euro naar... minder? 'Anderlecht wil Thorgan Hazard in Brussel houden, maar...'

Van twee miljoen euro naar... minder? 'Anderlecht wil Thorgan Hazard in Brussel houden, maar...'

23:00
4
Anthony Vanden Borre verrast: "Daar heb ik achteraf gezien spijt van"

Anthony Vanden Borre verrast: "Daar heb ik achteraf gezien spijt van"

22:30
Will Still weigert aanbieding van Franse traditieclub en geeft zelf uitleg bij zijn opvallende keuze

Will Still weigert aanbieding van Franse traditieclub en geeft zelf uitleg bij zijn opvallende keuze

22:00
Is Club Brugge de nieuwe Hans Vanaken op het spoor? 'Scouts van blauw-zwart hebben nieuw goudhaantje gevonden'

Is Club Brugge de nieuwe Hans Vanaken op het spoor? 'Scouts van blauw-zwart hebben nieuw goudhaantje gevonden'

21:40
5
OFFICIEEL: Inter Miami verrast en haalt Spaans international naar Major League Soccer

OFFICIEEL: Inter Miami verrast en haalt Spaans international naar Major League Soccer

21:20
David Hubert zoekt naar excuses maar steekt hand ook in eigen boezem na gelijkspel tegen Charleroi Reactie

David Hubert zoekt naar excuses maar steekt hand ook in eigen boezem na gelijkspel tegen Charleroi

19:50
Marc Degryse strooit zout in de wonde en benoemt hét probleem van KAA Gent

Marc Degryse strooit zout in de wonde en benoemt hét probleem van KAA Gent

21:00
'Eén van deze (grote) namen moet de nieuwe coach van KRC Genk worden'

'Eén van deze (grote) namen moet de nieuwe coach van KRC Genk worden'

20:40
Is dé knoop doorgehakt? 'Club Brugge neemt deze beslissing over toekomst van Simon Mignolet'

Is dé knoop doorgehakt? 'Club Brugge neemt deze beslissing over toekomst van Simon Mignolet'

20:00
3
Hij is 41 én telt 113 caps voor Brazilië, maar: 'Deze (voormalige) superster wil terugkeren naar Europa'

Hij is 41 én telt 113 caps voor Brazilië, maar: 'Deze (voormalige) superster wil terugkeren naar Europa'

20:20
1
'Salah kan héél véél geld verdienen in Saoedi-Arabië, maar biedt zichzelf aan bij deze Europese grootmacht'

'Salah kan héél véél geld verdienen in Saoedi-Arabië, maar biedt zichzelf aan bij deze Europese grootmacht'

19:20
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Ligue 1

 Speeldag 16
Angers Angers 4-1 Nantes Nantes
Rennes Rennes 3-1 Stade Brestois Stade Brestois
Metz Metz 2-3 PSG PSG
Paris FC Paris FC 0-3 Toulouse Toulouse
Lyon Lyon 1-0 Le Havre Le Havre
Strasbourg Strasbourg 0-0 Lorient Lorient
Auxerre Auxerre 3-4 Lille OSC Lille OSC
RC Lens RC Lens 2-0 Nice Nice
Marseille Marseille 1-0 Monaco Monaco

Nieuwste reacties

Walter Baseggio Walter Baseggio over Gaat Anderlecht fors ingrijpen? "Wij zijn niet zo tevreden over zijn prestaties" Nelvafrel Nelvafrel over Waar komt de metamorfose van Antwerp vandaan? Goots lijkt het te weten: "Het marcheert ongelooflijk" Born in 1880 and still number1 Born in 1880 and still number1 over Fellaini bij Charleroi? Toch wel héél vreemd gezien zijn Standard-verleden... Dit is de uitleg TatstOn TatstOn over Van twee miljoen euro naar... minder? 'Anderlecht wil Thorgan Hazard in Brussel houden, maar...' franchi franchi over Van den Heuvel spreekt bestuur van Club Brugge tegen over ontslag van Nicky Hayen TatstOn TatstOn over Anderlecht heeft De Cat op de vingers getikt: "Ik ga dat niet nog eens roepen" Born in 1880 and still number1 Born in 1880 and still number1 over Weeral de held van de avond: Senne Lammens houdt 41-jarig record staande franchi franchi over Wat richting KAA Gent? Club Brugge komt met update over onfortuinlijke speler Andreas2962 Andreas2962 over Nicky Hayen heeft het met één zaak bijzonder lastig na ontslag: "Donkere kant van voetbal" TatstOn TatstOn over Anderlecht motiveert spelers ook via hun portefeuille: 'Geen top zes, geen centen' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved