Brits voetbalicoon geeft toe dat hij heel diep zat na gemiste penalty: "Ik zeg niet dat ik zou springen..."

Brits voetbalicoon geeft toe dat hij heel diep zat na gemiste penalty: "Ik zeg niet dat ik zou springen..."

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

John Terry (45) heeft onthuld dat zijn mislukte penalty in de Champions League-finale van 2008 hem jarenlang zwaar heeft aangetast. Achter het iconische beeld van zijn tranen in de Moskouse regen school een diep trauma, waarin hij zelfs zelfmoordgedachten had. 

“Ik had op dat moment zó graag met iemand willen praten”, zegt Terry in de podcast van Reece Mennie. Na de gemiste strafschop keerde Terry terug naar het hotel en zat alleen in zijn kamer op de 25ste verdieping, diep in gedachten over het incident. “Ik keek gewoon uit het raam en dacht: ‘waarom? Waarom?’ Ik zeg niet dat ik effectief zou springen... maar je weet dat zulke gedachten door je hoofd gaan.” Zijn ploegmaats moesten hem uiteindelijk weghalen bij het raam.

De dagen erna waren psychologisch zwaar. Terry speelde de misser keer op keer in zijn hoofd af en voelde de druk om publiekelijk zijn excuses aan de fans aan te bieden. “Drie of vier dagen later zaten we met Engeland aan tafel... recht tegenover de United-spelers. Dat was sowieso al verschrikkelijk”, blikt hij terug.

De herinnering bleef hem ook later achtervolgen, vooral nu hij met pensioen is. “Nu ik met pensioen ben, heb ik niet meer die wekelijkse focus. Ik word soms midden in de nacht wakker en denk: ‘Oh ja, het ís echt gebeurd.’ Ik denk niet dat dat ooit verdwijnt.”

John Terry zat heel diep na de gemiste strafschop in de Champions League-finale van 2008

Chelsea won uiteindelijk in 2012 de Champions League, maar Terry kon toen alleen vanaf de tribune toekijken omdat hij geschorst was. Hoewel dat enigszins afsluiting bracht, blijft de finale van 2008 een emotioneel litteken.


Wat Terry door die donkere periode hielp, was de steun van Ray Wilkins, toenmalig assistent-trainer van Chelsea. “Ray was de eerste die belde na die wedstrijd om te checken of het wel goed met me ging. Je komt heel snel te weten wie je vrienden zijn in het voetbal.” 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Premier League
Premier League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
WK Kwalificatie (Europa)
WK Kwalificatie (Europa) Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
Chelsea
Engeland

Meer nieuws

Fellaini bij Charleroi? Toch wel héél vreemd gezien zijn Standard-verleden... Dit is de uitleg

Fellaini bij Charleroi? Toch wel héél vreemd gezien zijn Standard-verleden... Dit is de uitleg

11:20
Supporters Anderlecht, Union, Standard... klagen systeem aan: meer risico, maar makkelijker in het buitenland

Supporters Anderlecht, Union, Standard... klagen systeem aan: meer risico, maar makkelijker in het buitenland

11:00
Deze Belgische scheidsrechter mag naar het WK komende zomer

Deze Belgische scheidsrechter mag naar het WK komende zomer

10:00
3
Anderlecht motiveert spelers ook via hun portefeuille: 'Geen top zes, geen centen'

Anderlecht motiveert spelers ook via hun portefeuille: 'Geen top zes, geen centen'

09:30
1
En ineens duikt Hans Vanaken op waar je hem niet verwacht: The Beast was er blij mee

En ineens duikt Hans Vanaken op waar je hem niet verwacht: The Beast was er blij mee

09:00
Weeral de held van de avond: Senne Lammens houdt 41-jarig record staande

Weeral de held van de avond: Senne Lammens houdt 41-jarig record staande

08:20
2
Toptransfer in de winter? Club Brugge heeft er al een beslissing over genomen

Toptransfer in de winter? Club Brugge heeft er al een beslissing over genomen

08:40
2
Trainerscarrousel van jewelste: Genk zet duidelijk zinnen op... Nicky Hayen

Trainerscarrousel van jewelste: Genk zet duidelijk zinnen op... Nicky Hayen

08:00
4
Anderlecht heeft De Cat op de vingers getikt: "Ik ga dat niet nog eens roepen"

Anderlecht heeft De Cat op de vingers getikt: "Ik ga dat niet nog eens roepen"

07:40
2
Verrassende wending? Antwerp denkt aan speler van kampioenenploeg als versterking

Verrassende wending? Antwerp denkt aan speler van kampioenenploeg als versterking

07:20
11
Leko vertrok via opstapclausule en niét met afkoopsom bij KAA Gent, maar... wie gaat dat bedrag betalen?

Leko vertrok via opstapclausule en niét met afkoopsom bij KAA Gent, maar... wie gaat dat bedrag betalen?

07:00
9
ONTHULD: Theo Leoni weigerde aanbieding van deze Belgische topclub uit liefde voor RSC Anderlecht

ONTHULD: Theo Leoni weigerde aanbieding van deze Belgische topclub uit liefde voor RSC Anderlecht

06:30
4
Voor Bart Verhaeghe is 'goed' niet 'goed genoeg': "Er is nooit iets echt af" Analyse

Voor Bart Verhaeghe is 'goed' niet 'goed genoeg': "Er is nooit iets echt af"

06:00
2
Pijnlijk puntenverlies in Limburgse derby voor Sporting Hasselt, maar ...

Pijnlijk puntenverlies in Limburgse derby voor Sporting Hasselt, maar ...

23:30
Van twee miljoen euro naar... minder? 'Anderlecht wil Thorgan Hazard in Brussel houden, maar...'

Van twee miljoen euro naar... minder? 'Anderlecht wil Thorgan Hazard in Brussel houden, maar...'

23:00
3
Anthony Vanden Borre verrast: "Daar heb ik achteraf gezien spijt van"

Anthony Vanden Borre verrast: "Daar heb ik achteraf gezien spijt van"

22:30
Will Still weigert aanbieding van Franse traditieclub en geeft zelf uitleg bij zijn opvallende keuze

Will Still weigert aanbieding van Franse traditieclub en geeft zelf uitleg bij zijn opvallende keuze

22:00
Is Club Brugge de nieuwe Hans Vanaken op het spoor? 'Scouts van blauw-zwart hebben nieuw goudhaantje gevonden'

Is Club Brugge de nieuwe Hans Vanaken op het spoor? 'Scouts van blauw-zwart hebben nieuw goudhaantje gevonden'

21:40
4
OFFICIEEL: Inter Miami verrast en haalt Spaans international naar Major League Soccer

OFFICIEEL: Inter Miami verrast en haalt Spaans international naar Major League Soccer

21:20
David Hubert zoekt naar excuses maar steekt hand ook in eigen boezem na gelijkspel tegen Charleroi Reactie

David Hubert zoekt naar excuses maar steekt hand ook in eigen boezem na gelijkspel tegen Charleroi

19:50
Marc Degryse strooit zout in de wonde en benoemt hét probleem van KAA Gent

Marc Degryse strooit zout in de wonde en benoemt hét probleem van KAA Gent

21:00
'Eén van deze (grote) namen moet de nieuwe coach van KRC Genk worden'

'Eén van deze (grote) namen moet de nieuwe coach van KRC Genk worden'

20:40
Is dé knoop doorgehakt? 'Club Brugge neemt deze beslissing over toekomst van Simon Mignolet'

Is dé knoop doorgehakt? 'Club Brugge neemt deze beslissing over toekomst van Simon Mignolet'

20:00
3
Hij is 41 én telt 113 caps voor Brazilië, maar: 'Deze (voormalige) superster wil terugkeren naar Europa'

Hij is 41 én telt 113 caps voor Brazilië, maar: 'Deze (voormalige) superster wil terugkeren naar Europa'

20:20
1
'Salah kan héél véél geld verdienen in Saoedi-Arabië, maar biedt zichzelf aan bij deze Europese grootmacht'

'Salah kan héél véél geld verdienen in Saoedi-Arabië, maar biedt zichzelf aan bij deze Europese grootmacht'

19:20
1
Beveren evenaart record van ... Union SG: "Tegen Genk geschiedenis schrijven?"

Beveren evenaart record van ... Union SG: "Tegen Genk geschiedenis schrijven?"

19:40
OFFICIEEL: Sporting Charleroi verrast na vertrek van Rik De Mil en kondigt komst van Marouane Fellaini aan

OFFICIEEL: Sporting Charleroi verrast na vertrek van Rik De Mil en kondigt komst van Marouane Fellaini aan

19:30
5
Gaat Anderlecht fors ingrijpen? "Wij zijn niet zo tevreden over zijn prestaties"

Gaat Anderlecht fors ingrijpen? "Wij zijn niet zo tevreden over zijn prestaties"

19:00
11
Na het ontslag van Thorsten Fink: trainerscarrousel zorgt voor ongeziene situatie in de Pro League

Na het ontslag van Thorsten Fink: trainerscarrousel zorgt voor ongeziene situatie in de Pro League

18:40
4
David Hubert en Union houden adem in: zorgen om sterkhouder

David Hubert en Union houden adem in: zorgen om sterkhouder

18:00
2
Hein Vanhaezebrouck is heel duidelijk over ontslag van Fink bij Genk

Hein Vanhaezebrouck is heel duidelijk over ontslag van Fink bij Genk

18:20
Bondsparket lijkt Westerlo-coach gelijk te geven (en dat is een enorme meevaller)

Bondsparket lijkt Westerlo-coach gelijk te geven (en dat is een enorme meevaller)

18:10
9
Grote schoonmaak op komst: 'JPL-club gaat coach én bijna volledige staf ontslaan'

Grote schoonmaak op komst: 'JPL-club gaat coach én bijna volledige staf ontslaan'

17:40
2
Frank Boeckx wil nog wat kwijt over ontslag van Thorsten Fink bij Genk

Frank Boeckx wil nog wat kwijt over ontslag van Thorsten Fink bij Genk

17:20
Ging de VAR hier te ver? Serge Gumienny begrijpt interventie helemaal niet

Ging de VAR hier te ver? Serge Gumienny begrijpt interventie helemaal niet

17:00
1
Vinger op de wonde: "Zulke dingen mogen niet blijven gebeuren"

Vinger op de wonde: "Zulke dingen mogen niet blijven gebeuren"

16:45

Meer nieuws

Populairste artikels

Premier League

 Speeldag 16
Chelsea Chelsea 2-0 Everton Everton
Liverpool FC Liverpool FC 2-0 Brighton Brighton
Burnley Burnley 2-3 Fulham Fulham
Arsenal Arsenal 2-1 Wolverhampton Wolverhampton
West Ham Utd West Ham Utd 2-3 Aston Villa Aston Villa
Crystal Palace Crystal Palace 0-3 Manchester City Manchester City
Sunderland Sunderland 1-0 Newcastle United Newcastle United
Nottingham Forest Nottingham Forest 3-0 Tottenham Tottenham
Brentford Brentford 1-1 Leeds United Leeds United
Manchester United Manchester United 4-4 Bournemouth Bournemouth

Nieuwste reacties

TIGERMANIA TIGERMANIA over Leko vertrok via opstapclausule en niét met afkoopsom bij KAA Gent, maar... wie gaat dat bedrag betalen? FCBalto FCBalto over 'Wordt vandaag nog officieel: PSG neemt Belgische club over' TIGERMANIA TIGERMANIA over Trainerscarrousel van jewelste: Genk zet duidelijk zinnen op... Nicky Hayen RobinV RobinV over Deze Belgische scheidsrechter mag naar het WK komende zomer FCBalto FCBalto over ONTHULD: Theo Leoni weigerde aanbieding van deze Belgische topclub uit liefde voor RSC Anderlecht Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Verrassende wending? Antwerp denkt aan speler van kampioenenploeg als versterking TIGERMANIA TIGERMANIA over Anderlecht motiveert spelers ook via hun portefeuille: 'Geen top zes, geen centen' luc01 luc01 over Anderlecht heeft De Cat op de vingers getikt: "Ik ga dat niet nog eens roepen" Vital Verheyen Vital Verheyen over Weeral de held van de avond: Senne Lammens houdt 41-jarig record staande Olympia86 Olympia86 over Toptransfer in de winter? Club Brugge heeft er al een beslissing over genomen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved