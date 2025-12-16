Brits voetbalicoon geeft toe dat hij heel diep zat na gemiste penalty: "Ik zeg niet dat ik zou springen..."

John Terry (45) heeft onthuld dat zijn mislukte penalty in de Champions League-finale van 2008 hem jarenlang zwaar heeft aangetast. Achter het iconische beeld van zijn tranen in de Moskouse regen school een diep trauma, waarin hij zelfs zelfmoordgedachten had.

“Ik had op dat moment zó graag met iemand willen praten”, zegt Terry in de podcast van Reece Mennie. Na de gemiste strafschop keerde Terry terug naar het hotel en zat alleen in zijn kamer op de 25ste verdieping, diep in gedachten over het incident. “Ik keek gewoon uit het raam en dacht: ‘waarom? Waarom?’ Ik zeg niet dat ik effectief zou springen... maar je weet dat zulke gedachten door je hoofd gaan.” Zijn ploegmaats moesten hem uiteindelijk weghalen bij het raam.

De dagen erna waren psychologisch zwaar. Terry speelde de misser keer op keer in zijn hoofd af en voelde de druk om publiekelijk zijn excuses aan de fans aan te bieden. “Drie of vier dagen later zaten we met Engeland aan tafel... recht tegenover de United-spelers. Dat was sowieso al verschrikkelijk”, blikt hij terug.

De herinnering bleef hem ook later achtervolgen, vooral nu hij met pensioen is. “Nu ik met pensioen ben, heb ik niet meer die wekelijkse focus. Ik word soms midden in de nacht wakker en denk: ‘Oh ja, het ís echt gebeurd.’ Ik denk niet dat dat ooit verdwijnt.”

John Terry zat heel diep na de gemiste strafschop in de Champions League-finale van 2008

Chelsea won uiteindelijk in 2012 de Champions League, maar Terry kon toen alleen vanaf de tribune toekijken omdat hij geschorst was. Hoewel dat enigszins afsluiting bracht, blijft de finale van 2008 een emotioneel litteken.



Wat Terry door die donkere periode hielp, was de steun van Ray Wilkins, toenmalig assistent-trainer van Chelsea. “Ray was de eerste die belde na die wedstrijd om te checken of het wel goed met me ging. Je komt heel snel te weten wie je vrienden zijn in het voetbal.”