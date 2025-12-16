ONTHULD: Theo Leoni weigerde aanbieding van deze Belgische topclub uit liefde voor RSC Anderlecht

Theo Leoni verliet afgelopen zomer RSC Anderlecht voor een avontuur bij Stade Reims. De 25-jarige middenvelder had nochtans de kans om aan de Belgische top te blijven voetballen. Maar het aanbod legde hij zonder verpinken naast zich neer.

Stade Reims legde afgelopen zomer 600.000 euro op tafel om Theo Leoni op te halen bij RSC Anderlecht. De 25-jarige middenvelder tekende een contract tot medio 2030 in Frankrijk.

Nochtans had ook Anderlecht hem een contractverlenging aangeboden. De Belgische recordkampioen zag in Leoni géén basisspeler, maar een belangrijke schakel in de kleedkamer. Beide partijen geraakten het niet eens over de financiële invulling van dat plaatje.

RAAL La Louvière, Sporting Charleroi en...

Leoni kon in de Jupiler Pro League gebleven zijn. RAAL La Louvière en Sporting Charleroi deden hem een aanbod. Maar dat is niet alles. Het Nieuwsblad weet dat ook Union SG héél concreet was.

Les Unionistes waren in januari én afgelopen zomer geïnteresseerd in Leoni. De middenvelder kreeg in het Dudenpark te horen dat hij er wél zou kunnen uitgroeien tot één van de sterkhouders.

Union SG!



En het moet gezegd: clubliefde bestaat nog. Leoni weigerde om in België voor een andere club dan Anderlecht te spelen. Een transfer naar de buren in Vorst was dan ook nooit een optie.