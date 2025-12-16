Fellaini bij Charleroi? Toch wel héél vreemd gezien zijn Standard-verleden... Dit is de uitleg

Verrassing deze maandag in Charleroi: RCSC kondigde de komst aan, in de rol van "sportconsultant", van... Marouane Fellaini.

Marouane Fellaini bij Sporting Charleroi? Ondanks zijn periode in het opleidingscentrum van de Zebra's enkele jaren geleden, zal het nieuws ongetwijfeld velen hebben verrast, aangezien deze voormalige Rode Duivel vooral een icoon was in Sclessin. De supporters van Standard Luik hebben vaak gebeden voor zijn terugkeer, op of naast het veld.

Uiteindelijk zal Fellaini zijn officiële debuut maken in de Jupiler Pro League-bank als "sportief adviseur" bij de technische staf van Charleroi. In een rol die volgens Sporting Charleroi tijdelijk is, zal hij "tactisch advies" geven aan de middenvelders en recentelijk benoemde stafleden begeleiden na het vertrek van Rik De Mil.

Fellaini kost Sporting Charleroi niets

De krant L'Avenir besteedde aandacht aan de komst van Marouane Fellaini en de implicaties ervan. Ten eerste lijkt één ding duidelijk: de voormalige Rouche zal weinig, of zelfs geen, invloed hebben op de sportieve keuzes van de staf. Vervolgens: deze "stage" van enkele weken (twee, vermoedelijk) maakt geen deel uit van een trainerscursus, die Fellaini niet volgt.

Verder, volgens onze collega's, is Marouane Fellaini niet naar het Mambourg gebracht door Mogi Bayat, met wie hij verbonden is via zijn agent Karim Mejjati, een compagnon van Mogi. Het is uit vriendschap met Mehdi Bayat, die hij veel heeft ontmoet tijdens zijn tijd bij de Belgische Voetbalbond, dat Fellaini de Zebra's komt helpen.

Dit is niet de eerste keer dat Marouane Fellaini dit soort missie uitvoert: hij heeft hetzelfde gedaan in Dubai en China na zijn pensioen. En hoewel die ervaringen zeker royaal werden vergoed, is dat niet het geval bij zijn passage in Charleroi: hij doet het... gratis. Dus, een volledig voordeel voor Sporting?