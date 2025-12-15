David Hubert en Union houden adem in: zorgen om sterkhouder

Brandon Morren
Brandon Morren en Scott Crabbé vanuit Charleroi
| 2 reacties
David Hubert en Union houden adem in: zorgen om sterkhouder
Foto: © photonews

Union Saint-Gilloise werd op een gelijkspel gehouden in Charleroi. David Hubert betreurde de tweede helft van zijn ploeg en maakt zich zorgen over het uitvallen van Kevin Mac Allister.

David Hubert keek met een zure blik de perszaal van het Mambourg rond. "Op basis van onze tweede helft verdienen we deze overwinning niet", erkent hij zonder omwegen. "In de eerste helft zaten we goed in de wedstrijd, met impact en gewonnen tweede ballen. We scoorden ook na het veroveren van zo’n tweede bal."

"Maar daarna zijn we gestopt met voetballen. We vonden geen oplossingen meer, terwijl we net hadden gevraagd om het tempo in balbezit op te drijven. En dan is het moeilijk te aanvaarden dat je twee doelpunten slikt op stilstaande fases, ook al werd het tweede afgekeurd. Als je niet op je beste niveau zit, moet je er alles aan doen om dat kleine doelpunt vast te houden dat je alsnog de zege kon opleveren", gaat hij verder.

En dan is er nog het geval Kevin Mac Allister. De Argentijnse verdediger speelde een uitstekende eerste helft: defensief onwrikbaar en bovendien met een perfecte assist op Promise David bij de openingstreffer. In de tweede helft leek hij echter niet zichzelf. Hij werd twee keer voorbijgelopen door Aurélien Scheidler in de zestien en werd kort daarna vervangen, duidelijk met fysieke last.

Moet Union Mac Allister langere tijd missen?

Hubert gaf een eerste update. "Hij voelde iets als een kramp, een contractuur. Hij heeft de juiste beslissing genomen: het is iemand die anders zou zijn blijven doorspelen tot het volledig scheurt. Het is belangrijk dat hij op tijd is gestopt. We hopen dat het niet te ernstig is. We zullen de resultaten van de MRI moeten afwachten."

Lees ook... David Hubert zoekt naar excuses maar steekt hand ook in eigen boezem na gelijkspel tegen Charleroi
Union zou snel meer duidelijkheid moeten krijgen en duimt. De international oogde bij zijn vervanging duidelijk gehinderd en volledig leeg, nochtans iemand die normaal tegenstanders verrast met zijn agressiviteit in elk duel. David Hubert zou hem moeilijk kunnen missen: Kevin Mac Allister is wellicht de belangrijkste schakel in de defensieve keten, vooral door zijn onverbiddelijkheid op de rechterkant.

2 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Nieuwste reacties

DonEddy1976 DonEddy1976 over Gaat Anderlecht fors ingrijpen? "Wij zijn niet zo tevreden over zijn prestaties" Joske89 Joske89 over Bondsparket lijkt Westerlo-coach gelijk te geven (en dat is een enorme meevaller) Wijlen Josip Weber Wijlen Josip Weber over Is Club Brugge de nieuwe Hans Vanaken op het spoor? 'Scouts van blauw-zwart hebben nieuw goudhaantje gevonden' Naughtius Maximus Naughtius Maximus over Vandenbroeck blijft gefrustreerd achter met Zulte Waregem: "We slepen ons naar winterstop" Impala Impala over Vandenbempt maakt forse kanttekeningen bij revival Antwerp ontleder ontleder ontleder ontleder over OFFICIEEL: KRC Genk ontslaat Thorsten Fink, deze namen nemen voorlopig over Stefaan_82 Stefaan_82 over Is dé knoop doorgehakt? 'Club Brugge neemt deze beslissing over toekomst van Simon Mignolet' Demogorgon Demogorgon over Na het ontslag van Thorsten Fink: trainerscarrousel zorgt voor ongeziene situatie in de Pro League TIGERMANIA TIGERMANIA over Veel parallellen tussen waarom Club Brugge Leko haalde en wat Hasi bij Anderlecht moet doen Bandencentrale Luyckx Bandencentrale Luyckx over OFFICIEEL: Sporting Charleroi verrast na vertrek van Rik De Mil en kondigt komst van Marouane Fellaini aan Kantine
