Vinger op de wonde: "Zulke dingen mogen niet blijven gebeuren"

Sporting Lokeren staat momenteel negende in de Challenger Pro League. Met twintig punten hebben ze de top-6 en een plaats in de play-offs nog min of meer in het vizier, want die kloof is 'amper' zes punten. Al had het ook nog minder kunnen zijn.

Radja Nainggolan zette vanop de stip Lokeren in eigen huis op een 2-1 voorsprong in de tweede helft. Pas in de slotminuten kon Jong KRC Genk via Beniangba alsnog voor de 2-2 zorgen en zo voor pijnlijk puntenverlies zorgen voor de Waaslanders.

Schiet Lokeren in de eigen voet?

Niet voor het eerst dit seizoen bovendien. En dus is het Lokeren zelf dat toch wel een beetje in de eigen voet snijdt als de ambitie wel degelijk die top-6 is of zou moeten zijn. En dan moet het na Nieuwjaar ook beter op dat gebied.

"De geschiedenis herhaalt zich. Net zoals tegen Francs Borains slikken we een doelpunt in de slotminuten. Misschien is het een gebrek aan ervaring, maar in zo’n situatie moet die bal gewoon buiten het stadion worden getrapt."

Te veel puntenverlies in het slot van de wedstrijd

"Dat gebeurt niet en zo kost het ons opnieuw punten. We hebben nu acht wedstrijden op rij niet verloren, maar dit voelt voor mij toch als een nederlaag", aldus Toon Janssen in Gazet van Antwerpen na het 2-2 gelijkspel.



"Zulke dingen mogen niet blijven gebeuren. Het knaagt inderdaad, want tegen Francs Borains en vandaag hebben we samen vier punten laten liggen. Als sportman mag en moet je daar ontgoocheld over zijn", ziet hij het bitter van de situatie in.