Marc Degryse strooit zout in de wonde en benoemt hét probleem van KAA Gent

De trainerswissel zorgde niét voor een schokeffect bij KAA Gent. Marc Degryse legt de vinger op de wonde. Wat is het probleem van de Oost-Vlamingen?

KAA Gent zag Ivan Leko naar Club Brugge vertrekken. Rik De Mil werd door De Buffalo's dan weer weggeplukt bij Sporting Charleroi om het roer over te nemen.

Van een gekend schokeffect was echter geen sprake. Gent ging zondag in de eigen Planet Group Arena met 0-2 onderuig tegen Antwerp FC.

Géén schuld

"De Mil had amper drie dagen om de wedstrijd voor te bereiden", neemt Marc Degryse de verdediging van de coach op zich in Het Laatste Nieuws. "Dat is te weinig."

Het was dan ook logisch dat De Mil met dezelfde elf namen startte die Leko een week eerder aan de aftrap bracht op het veld van Union SG. "Op twee dagen kan een coach geen nieuwe accenten leggen."

Het spel van KAA Gent is traag, voorspelbaar én de spelers vinden elkaar heel moeilijk

"Ik heb de indruk dat Gent een ploeg is die zeer moeilijk vanuit het eigen balbezit een tegenstander kan ontwrichten", wijst Degryse op een pijnpunt. "Het spel is traag, voorspelbaar én de spelers vinden elkaar heel moeilijk."





Het lijkt dat De Buffalo's vooral in eigen huis moeite hebben om de punten te pakken. "Het lijkt vreemd dat ze dan wel een gelijkspel halen bij Union. Hoe dat komt? Gent kan zich instellen op de tegenstanders. Het spel moet niet zelf gemaakt worden."