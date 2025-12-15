Grote schoonmaak op komst: 'JPL-club gaat coach én bijna volledige staf ontslaan'

Cercle Brugge zit sportief helemaal vast en bengelt net boven de laatste plaats. Na tegenvallende resultaten lijkt een trainerswissel onafwendbaar. Het einde van Onur Cinel bij de Vereniging is nabij.

Cercle Brugge staat op één punt van de laatste plaats met 13 eenheden. Alleen FCV Dender doet slechter in het klassement. Na de recente trainersontslagen zal de volgende niet lang meer op zich laten wachten.

Daar is Het Nieuwsblad in ieder geval zeker van. Volgens het medium staat het vast dat de Vereniging niet meer verder zal gaan met coach Onur Cinel.

Einde verhaal voor Cinel, grote schoonmaak op komst

Hij pakte onlangs 6 op 39 met Cercle, wat veel te weinig is. Zijn ontslag werd nog niet officieel bekendgemaakt, maar samen met moederclub AS Monaco zou Cercle op zoek zijn naar een nieuwe trainer.

Er wordt al een Scandinavische optie bekeken. Bij het ontslag van Cinel zal het niet blijven, want er mag een exodus verwacht worden. Het Nieuwsblad schrijf namelijk dat er een nagenoeg volledig nieuwe staf zal komen.



Belangrijk om te onthouden is dat Cinel nog een andere functie invult. Momenteel is hij naast hoofdtrainer bij Cercle ook assistent-coach bij Oostenrijk.