Rode Duivel Alexis Saelemakers heeft grote deal beet: '3,5 miljoen euro per jaar'

Het seizoen van Alexis Saelemaekers bij AC Milan verloopt bijzonder goed. Het is dan ook geen verrassing dat beide partijen momenteel praten over een contractverlenging.

UPDATE: Kort na het verschijnen van dit artikel maakte AC Milan de verlenging officieel bekend. Saelamaekers tekende uiteindelijk bij tot 2031. Hij is al sinds 2020 eigendom van de Italiaanse grootmacht.

Alexis Saelemaekers (26) is een van de grote positieve verrassingen van 2025 bij AC Milan. De flankaanvaller speelt een sterk seizoen in de Serie A en groeide tijdens de voorbije interlands ook uit tot een belangrijke Rode Duivel onder bondscoach Rudi Garcia.

Het contract van Saelemaekers loopt echter af in 2027. Doorgaans starten sleutelspelers met nog anderhalf jaar contract dan gesprekken over een verlenging op lange termijn, en dat is ook bij de Belg het geval, zo meldt de Italiaanse journalist Nicolo Schira.

Saelemaekers tot 2030 bij Milan?

Volgens Schira staat AC Milan dicht bij de contractverlenging van Alexis Saelemaekers. Hij zou zich tot 2030 aan de club binden voor 3,5 miljoen euro per jaar. Milan zal snel moeten zijn aangezien meerdere clubs — waaronder Newcastle, Nottingham Forest en Juventus — zijn situatie van nabij zouden volgen.

Dit seizoen speelde Saelemaekers al 18 wedstrijden voor de Rossoneri, waarin hij goed was voor 2 doelpunten en 4 assists. Na een geslaagde uitleenbeurt aan AS Roma keerde de Belgische winger afgelopen zomer terug naar Milan met een ander statuut, en lijkt hij intussen onmisbaar.





Ook bij de nationale ploeg zette Saelemaekers een stap vooruit. Onder Rudi Garcia stond hij drie keer in de basis (in negen wedstrijden), gaf hij vier assists en scoorde hij één keer. Tenzij er iets onverwachts gebeurt, maakt hij in juni deel uit van de Belgische selectie voor het WK.