Rode Duivel Alexis Saelemakers heeft grote deal beet: '3,5 miljoen euro per jaar'

Rode Duivel Alexis Saelemakers heeft grote deal beet: '3,5 miljoen euro per jaar'
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Het seizoen van Alexis Saelemaekers bij AC Milan verloopt bijzonder goed. Het is dan ook geen verrassing dat beide partijen momenteel praten over een contractverlenging.

UPDATE: Kort na het verschijnen van dit artikel maakte AC Milan de verlenging officieel bekend. Saelamaekers tekende uiteindelijk bij tot 2031. Hij is al sinds 2020 eigendom van de Italiaanse grootmacht.

Alexis Saelemaekers (26) is een van de grote positieve verrassingen van 2025 bij AC Milan. De flankaanvaller speelt een sterk seizoen in de Serie A en groeide tijdens de voorbije interlands ook uit tot een belangrijke Rode Duivel onder bondscoach Rudi Garcia.

Het contract van Saelemaekers loopt echter af in 2027. Doorgaans starten sleutelspelers met nog anderhalf jaar contract dan gesprekken over een verlenging op lange termijn, en dat is ook bij de Belg het geval, zo meldt de Italiaanse journalist Nicolo Schira.

Saelemaekers tot 2030 bij Milan?

Volgens Schira staat AC Milan dicht bij de contractverlenging van Alexis Saelemaekers. Hij zou zich tot 2030 aan de club binden voor 3,5 miljoen euro per jaar. Milan zal snel moeten zijn aangezien meerdere clubs — waaronder Newcastle, Nottingham Forest en Juventus — zijn situatie van nabij zouden volgen.

Dit seizoen speelde Saelemaekers al 18 wedstrijden voor de Rossoneri, waarin hij goed was voor 2 doelpunten en 4 assists. Na een geslaagde uitleenbeurt aan AS Roma keerde de Belgische winger afgelopen zomer terug naar Milan met een ander statuut, en lijkt hij intussen onmisbaar.

Ook bij de nationale ploeg zette Saelemaekers een stap vooruit. Onder Rudi Garcia stond hij drie keer in de basis (in negen wedstrijden), gaf hij vier assists en scoorde hij één keer. Tenzij er iets onverwachts gebeurt, maakt hij in juni deel uit van de Belgische selectie voor het WK.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Serie A
Serie A Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
AC Milan
Sassuolo
Alexis Saelemaekers

Meer nieuws

Gaat Anderlecht fors ingrijpen? "Wij zijn niet zo tevreden over zijn prestaties"

Gaat Anderlecht fors ingrijpen? "Wij zijn niet zo tevreden over zijn prestaties"

19:00
Na het ontslag van Thorsten Fink: trainerscarrousel zorgt voor ongeziene situatie in de Pro League

Na het ontslag van Thorsten Fink: trainerscarrousel zorgt voor ongeziene situatie in de Pro League

18:40
1
Hein Vanhaezebrouck is heel duidelijk over ontslag van Fink bij Genk

Hein Vanhaezebrouck is heel duidelijk over ontslag van Fink bij Genk

18:20
Bondsparket lijkt Westerlo-coach gelijk te geven (en dat is een enorme meevaller)

Bondsparket lijkt Westerlo-coach gelijk te geven (en dat is een enorme meevaller)

18:10
2
David Hubert en Union houden adem: zorgen om sterkhouder

David Hubert en Union houden adem: zorgen om sterkhouder

18:00
1
Grote schoonmaak op komst: 'JPL-club gaat coach én bijna volledige staf ontslaan'

Grote schoonmaak op komst: 'JPL-club gaat coach én bijna volledige staf ontslaan'

17:40
Frank Boeckx wil nog wat kwijt over ontslag van Thorsten Fink bij Genk

Frank Boeckx wil nog wat kwijt over ontslag van Thorsten Fink bij Genk

17:20
Ging de VAR hier te ver? Serge Gumienny begrijpt interventie helemaal niet

Ging de VAR hier te ver? Serge Gumienny begrijpt interventie helemaal niet

17:00
Vinger op de wonde: "Zulke dingen mogen niet blijven gebeuren"

Vinger op de wonde: "Zulke dingen mogen niet blijven gebeuren"

16:45
Nathan De Cat verrast met eerlijke uitspraak over WK-deelname

Nathan De Cat verrast met eerlijke uitspraak over WK-deelname

16:30
2
Nicky Hayen opvolger van Fink bij Genk? Voormalige Club-coach is heel duidelijk

Nicky Hayen opvolger van Fink bij Genk? Voormalige Club-coach is heel duidelijk

15:30
"Is het weerzinwekkend of wraakroepend?" Gewezen speler OH Leuven komt weg zonder straf

"Is het weerzinwekkend of wraakroepend?" Gewezen speler OH Leuven komt weg zonder straf

15:15
Toch opmerkelijk: veel parallellen tussen Ivan Leko bij Club Brugge en Besnik Hasi bij Anderlecht Analyse

Toch opmerkelijk: veel parallellen tussen Ivan Leko bij Club Brugge en Besnik Hasi bij Anderlecht

14:40
6
'Premier League-clubs strijden om El Ouahdi: dit bedrag wil Genk opstrijken (mogelijk al in de winter)'

'Premier League-clubs strijden om El Ouahdi: dit bedrag wil Genk opstrijken (mogelijk al in de winter)'

15:00
2
Nicky Hayen eerlijk over ontslag bij Club: woorden van Verhaeghe laten hem niet koud

Nicky Hayen eerlijk over ontslag bij Club: woorden van Verhaeghe laten hem niet koud

14:20
6
Hayen, Kompany of Pocognoli? Deze trainer wint Trofee Raymond Goethals

Hayen, Kompany of Pocognoli? Deze trainer wint Trofee Raymond Goethals

13:30
AS Monaco kan opnieuw niet winnen: dit heeft Sébastien Pocognoli erover te zeggen

AS Monaco kan opnieuw niet winnen: dit heeft Sébastien Pocognoli erover te zeggen

14:00
PSG grijpt de macht bij Belgische profclub met opvallende aanstelling

PSG grijpt de macht bij Belgische profclub met opvallende aanstelling

13:15
Vincent Kompany krijgt zware opdoffer te verwerken bij Bayern München

Vincent Kompany krijgt zware opdoffer te verwerken bij Bayern München

13:00
OFFICIEEL: KRC Genk ontslaat Thorsten Fink, deze namen nemen voorlopig over

OFFICIEEL: KRC Genk ontslaat Thorsten Fink, deze namen nemen voorlopig over

12:29
43
Charaï houdt zich niet in over VAR die Bayram rood gaf

Charaï houdt zich niet in over VAR die Bayram rood gaf

12:20
2
Vandenbempt maakt forse kanttekeningen bij revival Antwerp

Vandenbempt maakt forse kanttekeningen bij revival Antwerp

12:00
17
Twee missers in enkele dagen: een van de sterke punten van Union kan ook hun grootste zwakte zijn

Twee missers in enkele dagen: een van de sterke punten van Union kan ook hun grootste zwakte zijn

11:40
3
"Dat mijn naam zelfs niet genoemd wordt als mogelijke Rode Duivel"

"Dat mijn naam zelfs niet genoemd wordt als mogelijke Rode Duivel"

11:20
10
Youngster uit Jupiler Pro League weigerde transfer naar Ajax

Youngster uit Jupiler Pro League weigerde transfer naar Ajax

11:00
Geen goed nieuws voor KAA Gent tegen Club Brugge: "Toverformule nodig"

Geen goed nieuws voor KAA Gent tegen Club Brugge: "Toverformule nodig"

09:30
12
Degryse zegt wat het grote probleem van Genk en Fink is

Degryse zegt wat het grote probleem van Genk en Fink is

10:30
5
Dolberg krijgt met stevige kritiek af te rekenen

Dolberg krijgt met stevige kritiek af te rekenen

10:00
2
'10 miljard euro op tafel om FC Barcelona te kopen'

'10 miljard euro op tafel om FC Barcelona te kopen'

09:00
1
Vrancken had een probleem met de scheidsrechter op Anderlecht

Vrancken had een probleem met de scheidsrechter op Anderlecht

08:40
5
Frustratie en spijt? Nazinho reageert fors op slecht seizoen Cercle

Frustratie en spijt? Nazinho reageert fors op slecht seizoen Cercle

08:20
1
OFFICIEEL Trainer ontslagen in Challenger Pro League

OFFICIEEL Trainer ontslagen in Challenger Pro League

07:40
"Niemand heeft me dat verteld": Fink duidelijk over zijn lot bij KRC Genk

"Niemand heeft me dat verteld": Fink duidelijk over zijn lot bij KRC Genk

07:20
3
Anderlecht klaar voor titel? Dit zegt Bertaccini

Anderlecht klaar voor titel? Dit zegt Bertaccini

07:00
3
'Duitse club meldt zich voor sterkhouder KV Mechelen'

'Duitse club meldt zich voor sterkhouder KV Mechelen'

06:30
6
Op z'n Amerikaans: Cuypers vertelt over zotte toestanden bij Chicago

Op z'n Amerikaans: Cuypers vertelt over zotte toestanden bij Chicago

23:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Serie A

 Speeldag 15
Lecce Lecce 1-0 Pisa Pisa
Torino Torino 1-0 Cremonese Cremonese
Parma Parma 0-1 Lazio Lazio
Atalanta Atalanta 2-1 Cagliari Cagliari
AC Milan AC Milan 2-2 Sassuolo Sassuolo
Fiorentina Fiorentina 1-2 Hellas Verona Hellas Verona
Udinese Udinese 1-0 Napoli Napoli
Genoa Genoa 1-2 Inter Milaan Inter Milaan
Bologna Bologna 0-1 Juventus Juventus
AS Roma AS Roma 20:45 Como Como

Nieuwste reacties

Nelvafrel Nelvafrel over Na het ontslag van Thorsten Fink: trainerscarrousel zorgt voor ongeziene situatie in de Pro League J K J K over 'Antwerp heeft besluit genomen over Vincent Janssen' We Are The Racingboys We Are The Racingboys over OFFICIEEL: KRC Genk ontslaat Thorsten Fink, deze namen nemen voorlopig over Mauve Nostalgie Mauve Nostalgie over Bondsparket lijkt Westerlo-coach gelijk te geven (en dat is een enorme meevaller) Mauve Nostalgie Mauve Nostalgie over Veel parallellen tussen waarom Club Brugge Leko haalde en wat Hasi bij Anderlecht moet doen prKV prKV over David Hubert en Union houden adem: zorgen om sterkhouder Soloria Soloria over 🎥 Is rode kaart voor Bayram terecht in duel tegen Genk? TatstOn TatstOn over Nathan De Cat verrast met eerlijke uitspraak over WK-deelname Naughtius Maximus Naughtius Maximus over Vandenbroeck blijft gefrustreerd achter met Zulte Waregem: "We slepen ons naar winterstop" Philipdesmet Philipdesmet over Nicky Hayen eerlijk over ontslag bij Club: woorden van Verhaeghe laten hem niet koud Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved