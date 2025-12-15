Hayen, Kompany of Pocognoli? Deze trainer wint Trofee Raymond Goethals

Vincent Kompany blijft prijzen stapelen. Na zijn uitverkiezing tot Coach van het Jaar mag hij nu ook de prestigieuze Raymond Goethals-trofee op zijn palmares bijschrijven.

Vincent Kompany heeft er op korte tijd twee individuele prijzen bij. Op het Sportgala in Schelle werd hij verkozen tot Coach van het Jaar, maar hier bleef het dus niet bij.

Want nu heeft hij ook de Raymond Goethals-trofee gewonnen. Samen met Sébastien Pocognoli en Nicky Hayen werd Vincent Kompany genommineerd.

Vincent Kompany wint Raymond Goethals-trofee

Hij haalde het van de andere twee en werd zo verkozen tot beste Belgische trainer. "Ik wil de organisatie en de jury bedanken voor deze eer", reageerde hij volgens Sporza met een videoboodschap.

"Het betekent heel veel voor mij, zeker gezien de naam en de geschiedenis die eraan verbonden zijn. Raymond Goethals blijft en inspiratie, tot ver buiten de landsgrenzen."



Hij volgt Nicky Hayen op die de trofee in 2024 won. De Prijs Dominique D'Onofrio voor beste nieuwkomer in de JPL ging naar Nathan De Cat van Anderlecht.