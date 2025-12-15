Twee missers in enkele dagen: een van de sterke punten van Union kan ook hun grootste zwakte zijn

Bjorn Vandenabeele en Scott Crabbé, suiveur de l'Union Saint-Gilloise
| 2 reacties
Twee missers in enkele dagen: een van de sterke punten van Union kan ook hun grootste zwakte zijn
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Afgelopen zomer sloeg Union een nieuwe bladzijde om met het plotse vertrek van Anthony Moris naar Saoedi-Arabië. De club nam de tijd om een opvolger aan te duiden. Het is immers niet eenvoudig om van de ene dag op de andere een doelman te vervangen die vijf seizoenen onder de lat stond.

Vic Chambaere greep aanvankelijk zijn kans, maar uiteindelijk koos de clubleiding voor Kjell Scherpen. De Nederlander was geen onbekende in België, aangezien hij eerder kort bij Oostende speelde. Na twee weken opbouw werd hij vaste doelman en sindsdien gaf hij zijn plaats enkel af in bekerwedstrijden.

Wereldreddingen… maar ook dure fouten

De voorbije week liep het mis. Een schijnbaar ongevaarlijk schot dat hij loste leidde tot de gelijkmaker van Marseille in de Champions League. Gisteren in Charleroi gebeurde iets gelijkaardigs: Scherpen duwde een vrije trap van Parfait Guiagon recht in de voeten van Antoine Colassin. “Het veld was niet ideaal, ik twijfelde tussen vangen of wegwerken, en uiteindelijk kwam de bal bij een tegenstander. Ik ben schuldig aan dit doelpunt”, erkende hij bij DAZN.

Had David Hubert een speler van Leuven mee kunnen nemen naar het Dudenpark, dan was dat wellicht Tobe Leysen geweest. De doelman van OHL geldt als één van de grootste talenten van de reeks, terwijl de fouten van Scherpen op afstandsschoten steeds meer zorgen baren.

Sterke punten en zwakke momenten

Het is eenvoudig om hem te bekritiseren na twee tegendoelpunten die rechtstreeks aan hem te wijten waren. In andere omstandigheden had er geen aanvaller in de buurt gestaan en sprak niemand over zijn reddingen. De ex-Ajax-doelman blinkt uit in andere situaties: zijn reflexen op de lijn en zijn lengte bij één-op-één-duels hebben de ploeg al vaak gered. Ook zijn kordate uitkomen bij hoge ballen geeft vertrouwen aan de verdediging.



Tot nu toe namen spelers en staf het voor hem op wanneer hij een fout maakte, zoals tegen Club Brugge, waar zijn hand niet stevig genoeg was bij het enige doelpunt van Carlos Forbs. Het is niet de eerste keer dat de doelman van twee meter verandert in een reus met handen van klei. Vaak was de tegenstander niet snel genoeg om te profiteren van zijn losgelaten ballen in het strafschopgebied.

Maar nu, twee keer in vier dagen, hebben Igor Paixao en Antoine Colassin die zwakte blootgelegd. Dat kan toekomstige tegenstanders van Union ideeën geven. Het is misschien te vroeg om hem als zwakke schakel te bestempelen: hij staat tweede in het klassement van clean sheets (alleen Coosemans heeft er één meer, met drie extra wedstrijden) en hij heeft bijna evenveel matchen zonder tegendoelpunt als met. Toch blijft het een aandachtspunt voor de komende weken: twee fouten die de tegenstander opnieuw in de wedstrijd brachten terwijl Union telkens op voorsprong stond, doen de sterke defensieve statistieken van de ploeg enigszins verbleken.

2 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Charleroi
Union SG
Kjell Scherpen

Meer nieuws

Wordt Nicky Hayen opvolger van Fink bij Genk? Voormalige Club-coach is heel duidelijk

Wordt Nicky Hayen opvolger van Fink bij Genk? Voormalige Club-coach is heel duidelijk

15:30
"Is het weerzinwekkend of wraakroepend?" Gewezen speler OH Leuven komt weg zonder straf

"Is het weerzinwekkend of wraakroepend?" Gewezen speler OH Leuven komt weg zonder straf

15:15
'Premier League-clubs strijden om El Ouahdi: dit bedrag wil Genk opstrijken (mogelijk al in de winter)'

'Premier League-clubs strijden om El Ouahdi: dit bedrag wil Genk opstrijken (mogelijk al in de winter)'

15:00
1
Toch opmerkelijk: veel parallellen tussen Ivan Leko bij Club Brugge en Besnik Hasi bij Anderlecht Analyse

Toch opmerkelijk: veel parallellen tussen Ivan Leko bij Club Brugge en Besnik Hasi bij Anderlecht

14:40
3
Nicky Hayen eerlijk over ontslag bij Club: woorden van Verhaeghe laten hem niet koud

Nicky Hayen eerlijk over ontslag bij Club: woorden van Verhaeghe laten hem niet koud

14:20
3
AS Monaco kan opnieuw niet winnen: dit heeft Sébastien Pocognoli erover te zeggen

AS Monaco kan opnieuw niet winnen: dit heeft Sébastien Pocognoli erover te zeggen

14:00
OFFICIEEL: KRC Genk ontslaat Thorsten Fink, deze namen nemen voorlopig over

OFFICIEEL: KRC Genk ontslaat Thorsten Fink, deze namen nemen voorlopig over

12:29
39
Hayen, Kompany of Pocognoli? Deze trainer wint Trofee Raymond Goethals

Hayen, Kompany of Pocognoli? Deze trainer wint Trofee Raymond Goethals

13:30
PSG grijpt de macht bij Belgische profclub met opvallende aanstelling

PSG grijpt de macht bij Belgische profclub met opvallende aanstelling

13:15
Charaï houdt zich niet in over VAR die Bayram rood gaf

Charaï houdt zich niet in over VAR die Bayram rood gaf

12:20
2
Vincent Kompany krijgt zware opdoffer te verwerken bij Bayern München

Vincent Kompany krijgt zware opdoffer te verwerken bij Bayern München

13:00
Vandenbempt maakt forse kanttekeningen bij revival Antwerp

Vandenbempt maakt forse kanttekeningen bij revival Antwerp

12:00
15
Union is de verliezer van het weekend na gelijkspel tegen Charleroi en dankt de VAR

Union is de verliezer van het weekend na gelijkspel tegen Charleroi en dankt de VAR

20:29
"Dat mijn naam zelfs niet genoemd wordt als mogelijke Rode Duivel"

"Dat mijn naam zelfs niet genoemd wordt als mogelijke Rode Duivel"

11:20
7
Youngster uit Jupiler Pro League weigerde transfer naar Ajax

Youngster uit Jupiler Pro League weigerde transfer naar Ajax

11:00
Degryse zegt wat het grote probleem van Genk en Fink is

Degryse zegt wat het grote probleem van Genk en Fink is

10:30
5
Dolberg krijgt met stevige kritiek af te rekenen

Dolberg krijgt met stevige kritiek af te rekenen

10:00
2
Geen goed nieuws voor KAA Gent tegen Club Brugge: "Toverformule nodig"

Geen goed nieuws voor KAA Gent tegen Club Brugge: "Toverformule nodig"

09:30
11
Antwerp en Union niet, wel KAA Gent voor De Mil: Boskamp weet wat er speelt

Antwerp en Union niet, wel KAA Gent voor De Mil: Boskamp weet wat er speelt

22:30
3
Vrancken had een probleem met de scheidsrechter op Anderlecht

Vrancken had een probleem met de scheidsrechter op Anderlecht

08:40
5
Frustratie en spijt? Nazinho reageert fors op slecht seizoen Cercle

Frustratie en spijt? Nazinho reageert fors op slecht seizoen Cercle

08:20
1
'10 miljard euro op tafel om FC Barcelona te kopen'

'10 miljard euro op tafel om FC Barcelona te kopen'

09:00
1
"Niemand heeft me dat verteld": Fink duidelijk over zijn lot bij KRC Genk

"Niemand heeft me dat verteld": Fink duidelijk over zijn lot bij KRC Genk

07:20
3
Anderlecht klaar voor titel? Dit zegt Bertaccini

Anderlecht klaar voor titel? Dit zegt Bertaccini

07:00
3
OFFICIEEL Trainer ontslagen in Challenger Pro League

OFFICIEEL Trainer ontslagen in Challenger Pro League

07:40
'Duitse club meldt zich voor sterkhouder KV Mechelen'

'Duitse club meldt zich voor sterkhouder KV Mechelen'

06:30
5
Op z'n Amerikaans: Cuypers vertelt over zotte toestanden bij Chicago

Op z'n Amerikaans: Cuypers vertelt over zotte toestanden bij Chicago

23:00
Spelers Gent verbazen: "Ivan Leko is vergeten"

Spelers Gent verbazen: "Ivan Leko is vergeten"

20:45
KRC Genk geraakt nu ook niet voorbij tienkoppig Westerlo

KRC Genk geraakt nu ook niet voorbij tienkoppig Westerlo

21:16
🎥 Is rode kaart voor Bayram terecht in duel tegen Genk?

🎥 Is rode kaart voor Bayram terecht in duel tegen Genk?

21:20
24
OFFICIEEL Lokeren beëindigt overeenkomst van speler

OFFICIEEL Lokeren beëindigt overeenkomst van speler

22:00
1
Deze man is de rots in de branding voor Olivier Deschacht De derde helft

Deze man is de rots in de branding voor Olivier Deschacht

21:40
Romeo Vermant geeft toe dat hij scoorde op een nogal onconventionele manier en... "Hersenschudding hielp" Reactie

Romeo Vermant geeft toe dat hij scoorde op een nogal onconventionele manier en... "Hersenschudding hielp"

20:15
2
Kompany in de prijzen op Sportgala, De Cat en Union niet

Kompany in de prijzen op Sportgala, De Cat en Union niet

19:30
"Een meesterzet": Stijn Stijnen houdt zich niet in over eigen plan

"Een meesterzet": Stijn Stijnen houdt zich niet in over eigen plan

21:00
2
'Transfer Ordonez in stroomversnelling: Club Brugge blij met voorwaarden'

'Transfer Ordonez in stroomversnelling: Club Brugge blij met voorwaarden'

20:30
9

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 18
Standard Standard 0-1 OH Leuven OH Leuven
Cercle Brugge Cercle Brugge 2-3 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-2 La Louvière La Louvière
Anderlecht Anderlecht 2-1 STVV STVV
KAA Gent KAA Gent 0-2 Antwerp Antwerp
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-5 Club Brugge Club Brugge
Charleroi Charleroi 1-1 Union SG Union SG
KRC Genk KRC Genk 1-1 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

Wesl Wesl over 'Premier League-clubs strijden om El Ouahdi: dit bedrag wil Genk opstrijken (mogelijk al in de winter)' Shake spier Shake spier over Rode Duivels op zoek naar een spits? Deze heeft er 19 gemaakt, maar wordt helemaal vergeten Shake spier Shake spier over Nicky Hayen eerlijk over ontslag bij Club: woorden van Verhaeghe laten hem niet koud Panzer Panzer over Veel parallellen tussen waarom Club Brugge Leko haalde en wat Hasi bij Anderlecht moet doen Shake spier Shake spier over Vandenbempt maakt forse kanttekeningen bij revival Antwerp Andreas2962 Andreas2962 over "Dat mijn naam zelfs niet genoemd wordt als mogelijke Rode Duivel" Andreas2962 Andreas2962 over OFFICIEEL: KRC Genk ontslaat Thorsten Fink, deze namen nemen voorlopig over Bernescot13 Bernescot13 over '10 miljard euro op tafel om FC Barcelona te kopen' Nelvafrel Nelvafrel over Twee missers in enkele dagen: een van de sterke punten van Union kan ook hun grootste zwakte zijn Geert DL Geert DL over Romeo Vermant geeft toe dat hij scoorde op een nogal onconventionele manier en... "Hersenschudding hielp" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved