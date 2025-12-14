Reactie Romeo Vermant geeft toe dat hij scoorde op een nogal onconventionele manier en... "Hersenschudding hielp"

Romeo Vermant geeft toe dat hij scoorde op een nogal onconventionele manier en... "Hersenschudding hielp"
Foto: © photonews

Romeo Vermant beleefde een deugddoende invalbeurt bij Club Brugge op het veld van Dender. De 21-jarige spits, net terug na een hersenschudding, viel na de rust in en luisterde zijn comeback op met twee doelpunten in de ruime 1-5-zege.

Vooral zijn eerste treffer sprong in het oog, al was het allerminst een klassieke spitsengoal. Na een vlotte aanval over rechts moest Vermant eigenlijk alleen maar meelopen met een scherpe voorzet van Stankovic. De bal verdween in doel, al was het voor iedereen even zoeken hoe precies.

Na afloop gaf Vermant daar zelf met de glimlach uitleg bij. “Ik denk dat hij op de hoogte kwam van mijn edele delen en ik denk dat hij ook gewoon zo binnenvliegt”, lachte hij,. “Het was gewoon lekker dat-ie binnenvliegt."

Een hersenschudding leerde Vermant koppen

Die eerste goal was misschien wat vreemd, zijn tweede was dat allerminst. Vermant knikte de bal knap binnen en zorgde zo voor zijn tweede van de avond. “Ik denk dat die hersenschudding mij misschien heeft geholpen om te leren koppen”, grapte hij zelf over zijn eerdere blessure,.

Club Brugge domineerde de wedstrijd tegen Dender van begin tot einde en zag meerdere spelers uitblinken. Toch was het opvallend dat niet Vermant, maar Christos Tzolis werd uitgeroepen tot Man van de Match. Een keuze waar de jonge spits zich zonder problemen bij neerlegde.

“Je wil zo’n trofee altijd graag meenemen”, gaf Vermant toe,. “Maar als je eerlijk bent, dan heeft Tzolis dat verdiend. Over de hele wedstrijd bekeken was hij enorm belangrijk voor ons."

1 reacties
