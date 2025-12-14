Vanhaezebrouck deelt prikje uit aan Club Brugge: "Ja jongens!"

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
Vanhaezebrouck deelt prikje uit aan Club Brugge: "Ja jongens!"
Foto: © photonews

Stilstaande fases worden steeds belangrijker in het voetbal. In ons land, maar ook in Europa. Al te vaak vallen doelpunten uit standaardsituaties en zowel aanvallend als verdedigend wordt er op getraind.

Hoekschoppen en vrije trappen worden steeds belangrijker in het moderne voetbal. Er goed op verdedigen en er zelf doelpunten kunnen op maken? Daarmee kan je wedstrijden en zelfs kampioenschappen winnen.

Midtjylland zet enorm in op data en stilstaande fases

Ook onder meer bij Midtjylland – in de Europa League nog tegenstander van Genk dit seizoen en eerder ook al van onder meer Gent en Club Brugge – wordt er enorm op gewerkt, net als op data.

Daarbij kiezen ze ook opvallend voor veel grote en sterke spelers: “Het is niet alleen groot zijn dat van belang is, maar ook breed en imposant zijn”, aldus Hein Vanhaezebrouck in zijn analyse bij PlaySports.

Hans Vanaken trapt de corners bij Club Brugge

Geert De Vlieger pikte meteen in en stipte aan dat heel veel topteams op dit moment spelhervattingen als belangrijk aanzien. Hij verwees daarbij ook naar Bayern München en Arsenal, tegenstanders van Union SG en Club Brugge in de Champions League.

Reden genoeg voor Vanhaezebrouck om toch een prikje uit te delen aan Club Brugge: “Als je niet inzet op stilstaande fases met gestalte … Als ik zie dat Hans Vanaken bij Club Brugge de corners moet trappen. Hij is een meter 95 en een van de beste koppers … Ja jongens!”

