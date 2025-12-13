Vandenbroeck blijft gefrustreerd achter met Zulte Waregem: "We slepen ons naar winterstop"

Zulte Waregem nam het zaterdag op tegen La Louvière. Essevee leek op weg naar de zege, maar gaf de drie punten in extremis nog uit handen. Tot frustratie van coach Sven Vandenbroeck.

Tanghe zette Zulte Waregem na goed een halfuur op voorsprong vanaf de strafschopstip. La Louvière maakte nog voor de pauze - in de extra tijd - gelijk via man-in-vorm Fall. We gingen rusten met 1-1.

Opoku leek Essevee een kwartier voor tijd dan de zege te bezorgen, maar in de blessuretijd was La Louvière daar opnieuw. Dit keer via Gillot, die de thuisfans in een diepe rouw stortte. Bij Zulte Waregem bleven ze zwaar ontgoocheld achter.

Sven Vandenbroeck is gefrustreerd

"Het gevoel dat we hier aan overhouden? Gefrustreerd. Het is héél zuur", tekende Sporza de ontgoocheling op van Sven Vandenbroeck. "Wij wilden de bal, maar slaagden er niet altijd in om offensief hun blok te ontmantelen."

De thuisploeg slikte twee zeer late tegengoals. "Maar kijk, het is een goede les: je moet altijd scherp zijn tot de laatste seconden", zegt de coach van Zulte Waregem daarover. "Je moet tot het einde meelopen met je man, zeker in die eerste fase. Het gaat om maturiteit en scherpte."

Lees ook... Zulte Waregem breekt in 93ste minuut en zege nog uit handen tegen superefficiënt La Louvière›

"We lijken ons wat naar de winterstop te slepen", geeft hij toe. "Dan is het jammer dat we vandaag in de laatste minuut nog een opdoffer krijgen. Anders had je die kleine dingen die spelen weer makkelijker kunnen verwerken."