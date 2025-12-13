KV Kortrijk blijft Beveren onder druk zetten met nipte zege tegen Seraing

KV Kortrijk zag gisteren SK Beveren al winnen in de Challenger Pro League en wist dus wat het moest doen zaterdag. De Kerels maakten geen fout en wonnen met het kleinste verschil van RFC Seraing.

Kortrijk staat tweede in de klassering en zag vrijdagavond de achterstand op Beveren oplopen tot zeven punten. Lennart Martens trok de Waaslanders finaal over de streep tegen RSCA Futures en zette de West-Vlamingen zo onder druk.

Kortrijk nam het thuis op tegen RFC Seraing, dat aan een zwak seizoen bezig is en momenteel vijftiende is in het klassement. Nieuw puntenverlies was uit den boze voor KVK, na de teleurstellende nederlaag vorige week op het veld van FC Luik.

Hurtevent bezorgt Kortrijk de volle buit

Kortrijk mocht topschutter Ambrose opnieuw in de ploeg verwelkomen. Ook onder meer Hurtevent mocht starten en die keuze loonde voor Michiel Jonckheere en de zijnen. Na een eerste kans voor Hurtevent legde Ambrose uitstekend opzij voor de 20-jarige Belg, die de opgelegde kans niet liet liggen en zijn eerste goal van het seizoen maakte: 1-0.

Kortrijk was de betere ploeg in het Guldensporenstadion en kwam dicht bij een tweede treffer. De poging van Brecht Dejaegere had beter verdiend dan het doelhout. KVK bleef domineren in de tweede helft en de zege kwam niet meer in gevaar. Het nadert zo opnieuw tot op vier punten van Beveren.

Opvallend: voor de wedstrijd werd een eerbetoon gebracht aan Glen De Boeck. Die overleed onlangs en stond in het verleden bij Kortrijk langs de zijlijn als trainer.



