Het Lotto Park bijna muisstil... tijdens de match: dit is de reden waarom fans zwegen

Het was opvallend stil in het Lotto Park tijdens de eerste vijftien minuten van Anderlecht-STVV. Zowel de fans van paars-wit als die van de Kanaries hielden bewust de mond.

De harde kernen van beide clubs protesteerden daarmee tegen de identiteitscontroles die de regering wil invoeren en deels al heeft ingevoerd aan de stadionpoorten.

Het stille protest in Brussel staat niet op zichzelf. Eerder koos ook de harde kern van KRC Genk voor actie, al gebeurde dat op een andere manier. Bij de wedstrijd tegen OH Leuven bleef Tribune Zuid grotendeels leeg, omdat een grote groep supporters besliste de match thuis op tv te volgen.

Aanleiding was de aangekondigde identiteitscontrole die de FOD Binnenlandse Zaken uitvoerde aan de Cegeka Arena. Supportersfederatie OSV vreest dat die maatregel haar doel mist en vooral de gewone supporter treft. Volgens de organisatie dreigt bovendien een gevaarlijke precedentwerking.

Fans vrezen dat Binnenlandse Zaken nog verder wil gaan

Met de acties in Genk en het gezamenlijke stil protest in het Lotto Park willen supporters een duidelijk signaal geven. Ze vrezen dat veiligheid stap voor stap wordt ingeruild voor controle.

Lees ook... Omstreden penalty STVV lanceert Anderlecht naar erop en erover: VAR gaf paars-wit duwtje›

En dat het voetbalstadion zo een testomgeving wordt voor maatregelen die veel verder reiken dan de tribunes. De supporters vrezen dat de FOD Binnenlandse Zaken nog verder wil gaan en binnenkort ook Itsme in de ticketverkoop wil invoeren en biometrie wil inschakelen, waarbij aan handpalm- en gezichtsherkenning wordt gedaan