📷 Fans staan in de rij bij terugkeer van ex-topschutter bij Cercle Brugge

Voor aanvang van de wedstrijd tussen Cercle Brugge en KV Mechelen nodigde de club hun ex-topschutter uit om de aftrap te geven en handtekeningen uit te delen.

Kevin Denkey wordt duidelijk gemist bij Cercle Brugge. De vereniging staat voorlaatste in de stand met slechts 13 punten uit 17 wedstrijden. Daarin scoorde groen-zwart slechts twintig keer.

Ngoura is geen Denkey

Steve Ngoura is momenteel de topschutter bij Cercle Brugge. De Fransman vond vier keer de weg naar doel en speelde elke wedstrijd dit seizoen. Andere cijfers dan ex-topschutter Kevin Denkey.

Nog steeds populair bij supporters

Die laatste werd voor aanvang van de wedstrijd tegen KV Mechelen gevierd. Denkey verzorgde de aftrap en er was een succesvolle signeersessie waar de fans in rijen stonden om een blik van Denkey op te vangen.

FC Cincinnati

Kevin Denkey speelt momenteel bij FC Cincinnati in de Amerikaanse MLS. Daar liep het seizoen al op z'n einde. Lionel Messi won met Inter Miami de titel en schakelde het FC Cincinnati van Denkey uit in de play-offs.

De teller van Denkey eindigde op 16 doelpunten in 33 wedstrijden. Bij Cincinnati speelt Denkey onder andere samen met de Japanner Yuya Kubo, die ooit het mooie weer maakte in Gent.