Bayern München verwent Vincent Kompany met schitterend nieuws

Lorenz Lomme
Bayern München verwent Vincent Kompany met schitterend nieuws
Vincent Kompany doet het voorlopig uitstekend met Bayern München. Onze landgenoot staat los op kop in de Bundesliga en liet ook al mooie dingen zien in de Champions League. Dat wordt nu beloond.

Het was een grote verrassing toen Kompany van Burnley naar München verkaste. Hij ging zo meteen van de kelder van de Premier League naar de top van Duitsland en bij uitbreiding Europa.

Twijfels zijn er echter al lang niet meer. Kompany leidde Bayern vorig seizoen naar de titel en lijkt ook dit seizoen op weg naar de oppergaai in eigen land. De voorsprong op RB Leipzig, de tweede in de stand, is ondertussen al acht punten.

Bayern komt met mooi nieuws

Bayern lijkt uiterst tevreden over het werk van onze landgenoot en zijn staf. Dat wordt nu beloond met een contractverlenging voor assistent-coaches René Marić, Aaron Danks en Floribert Ngalula en keeperstrainer Michael Rechner.

Zij blijven nu tot midden 2029 aan boord, maakt Bayern zelf bekend op zijn website. Ook Kompany zelf ligt vast tot 2029. "We zijn verheugd dat we, in navolging van Vincent Kompany, ook de contracten van zijn coachingteam hebben kunnen verlengen", zegt sportief directeur Max Eberl.

"Met deze goed functionerende groep willen we verdergaan op de ingeslagen weg en samen de uitdagingen van de toekomst aangaan", voegt hij toe.

