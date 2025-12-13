Bayern München verwent Vincent Kompany met schitterend nieuws
Vincent Kompany doet het voorlopig uitstekend met Bayern München. Onze landgenoot staat los op kop in de Bundesliga en liet ook al mooie dingen zien in de Champions League. Dat wordt nu beloond.
Het was een grote verrassing toen Kompany van Burnley naar München verkaste. Hij ging zo meteen van de kelder van de Premier League naar de top van Duitsland en bij uitbreiding Europa.
Twijfels zijn er echter al lang niet meer. Kompany leidde Bayern vorig seizoen naar de titel en lijkt ook dit seizoen op weg naar de oppergaai in eigen land. De voorsprong op RB Leipzig, de tweede in de stand, is ondertussen al acht punten.
Bayern komt met mooi nieuws
Bayern lijkt uiterst tevreden over het werk van onze landgenoot en zijn staf. Dat wordt nu beloond met een contractverlenging voor assistent-coaches René Marić, Aaron Danks en Floribert Ngalula en keeperstrainer Michael Rechner.
Zij blijven nu tot midden 2029 aan boord, maakt Bayern zelf bekend op zijn website. Ook Kompany zelf ligt vast tot 2029. "We zijn verheugd dat we, in navolging van Vincent Kompany, ook de contracten van zijn coachingteam hebben kunnen verlengen", zegt sportief directeur Max Eberl.
"Met deze goed functionerende groep willen we verdergaan op de ingeslagen weg en samen de uitdagingen van de toekomst aangaan", voegt hij toe.
🗣️ "𝗪𝗲 𝘄𝗮𝗻𝘁 𝘁𝗼 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗶𝗻𝘂𝗲 𝗼𝗻 𝘁𝗵𝗲 𝗽𝗮𝘁𝗵 𝘄𝗲’𝗿𝗲 𝗼𝗻 𝗮𝗻𝗱 𝘁𝗮𝗰𝗸𝗹𝗲 𝘁𝗵𝗲 𝗰𝗵𝗮𝗹𝗹𝗲𝗻𝗴𝗲𝘀 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝗳𝘂𝘁𝘂𝗿𝗲 𝘁𝗼𝗴𝗲𝘁𝗵𝗲𝗿" - 𝗠𝗮𝘅 𝗘𝗯𝗲𝗿𝗹 💬— FC Bayern (@FCBayernEN) December 12, 2025
FC Bayern extend contracts of coaching team!
Full article ➡️ https://t.co/ta1rVfXbK6 pic.twitter.com/wvwPDucdPu
Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief