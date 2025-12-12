Gebrek aan kwaliteit volgens kapitein maar trainer Euvrard wijst duidelijke reden aan voor zwakke wedstrijd

Na een sterke 10 op 15 is het Standard niet gelukt om de positieve lijn thuis tegen OH Leuven door te trekken. De Rouches gingen na een enorm zwakke partij 0-1 onderuit.

Gebrek aan kwaliteit

Kapitein en doelman Epolo was nog de beste Rouche op het veld maar kon niet voorkomen dat zijn ploeg verloor van OH Leuven, tot frustratie bij de supporters. "En ik begrijp hen want het was niet goed", oordeelt Epolo bij DAZN. "We probeerden er alles aan te doen om opnieuw te winnen. De mentaliteit zat goed, maar de kwaliteit was er niet vandaag", was hij streng.

Een uithaal richting bestuur dat Standard kwalitatief te weinig te bieden heeft? Misschien niet want trainer Vincent Euvrard probeert meteen de uitspraak van zijn kapitein te kaderen wanneer hij ermee geconfronteerd wordt. "Vandaag had ik eigenlijk maar 15 spelers op het wedstrijdblad en er vallen er opnieuw drie geblesseerd uit", zuchtte hij.

Veel geblesseerden

"Karamoko is richting ziekenhuis, hopelijk valt dat mee. Maar ook Mohr en Homawoo heb ik geblesseerd moeten vervangen. Breng dat samen met onze ziekenboeg... Nielsen, Ilaimaharitra, El Hankouri, Bates, Fossey, Bolingoli die net terugkomt. Soms is het gewoon te veel en dat zagen we vandaag", oordeelde Euvrard.

Volgens hem was de blessurelast ook de reden van het tegendoelpunt. "Want met Mohr en Homawoo had ik twee verdedigers moeten wisselen. Het is niet onlogisch dat er dan eens een automatisme misloopt en er ruimte ontstaat voor de tegenstander. Dat moet vermeden worden maar is niet onbegrijpelijk."



Lees ook... OH Leuven recht na drie nederlagen de rug op Sclessin tegen zeer zwak Standard›

Euvrard zal nog twee wedstrijden op dezelfde nagel kunnen blijven kloppen want met Epolo en Saïd trekken er twee spelers naar de Afrika Cup waardoor de selectie tegen Dender en STVV mogelijk nog kleiner wordt. Daarna volgt een break van drie weken tot de eerste wedstrijd van 2026.