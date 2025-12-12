Deze JPL-coach mag Charleroi alvast vergeten als opvolger van Rik De Mil

Lorenz Lomme
Charleroi is op zoek naar een nieuwe coach na het vertrek van Rik De Mil naar KAA Gent. De naam Felice Mazzu deed al de ronde, maar de coach van OH Leuven brengt nu zelf duidelijkheid.

Charleroi moet op zoek naar een nieuwe coach. Sterke man Mehdi Bayat moet een vervanger vinden voor Rik De Mil, die naar KAA Gent is vertrokken in wat een zeer chaotische trainerscarrousel is in de Jupiler Pro League.

De Mil trok naar Gent na het vertrek van Ivan Leko naar Club Brugge. De Bruggelingen besloten afscheid te nemen van Nicky Hayen, wat een kettingreactie veroorzaakte waarin ook Charleroi betrokken raakte.

Een terugkeer voor Mazzu?

Daarbij kwam nu ook de naam ter sprake van een coach die al eens bij Charleroi heeft gewerkt, namelijk die van Felice Mazzu. Mazzu, die Charleroi tussen 2013 en 2019 en vervolgens van 2022 tot 2024 onder zijn hoede had, weerklinkt in de wandelgangen.

Voor de wedstrijd van vrijdagavond tegen Standard wilde Mazzu op DAZN een einde maken aan de geruchten. De coach was heel duidelijk over zijn situatie en zijn positie bij de Leuvenaars.

"OH Leuven heeft me opgevangen in een moeilijke periode. Ik zal hen dus nooit midden in het seizoen in de steek laten", vertelde hij. OHL lijkt dus op beide oren te kunnen slapen.

