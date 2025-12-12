Zal Antwerp dat betalen? Dit is het bedrag van de aankoopoptie voor Benitez

Zal Antwerp dat betalen? Dit is het bedrag van de aankoopoptie voor Benitez
Antwerp beschikt over een aankoopoptie voor Mauricio Benitez. De Argentijnse middenvelder heeft na een moeizame start zijn plaats in het elftal gevonden en staat nu centraal in de discussie over zijn toekomst.

Moeizame beginfase

Eind augustus, tijdens de uitwedstrijd tegen Westerlo, liep het mis. Antwerp speelde een zwakke eerste helft en Benitez werd bij de rust vervangen. Dat betekende een korte terugval in zijn ontwikkeling.

Na twee wedstrijden zonder speelminuten keerde hij eind september terug in de basis tegen Waregem. Ditmaal bleef hij staan en verdrong hij Diawara uit de ploeg. Daarmee begon een periode waarin hij zich definitief kon bewijzen.

Positie en rendement

De speler staat inmiddels op drie competitiedoelpunten. Zijn eerste treffer viel tegen Cercle Brugge. Ook tegen Genk en Club Brugge liet hij zich gelden, waarbij zijn samenwerking met Hamdaoui illustratief was voor zijn aanvallende bijdrage.

Over zijn rol bestaat discussie: als verdedigende zes of meer aanvallende acht. Zijn traptechniek en spelinzicht maken hem geschikt om dicht bij de aanval aan te sluiten.

Contractuele situatie

Antwerp huurde Benitez voor anderhalf seizoen en legde een aankoopoptie van vijf miljoen dollar vast, zo schrijft Gazet van Antwerpen. Dat bedrag wordt als stevig beschouwd, zeker gezien de veranderde financiële context bij de club. Ter vergelijking: in 2023 betaalde Antwerp ruim zeven miljoen euro om Mandela Keita definitief over te nemen van OH Leuven.

Toekomstperspectief

Benitez ligt bij Boca Juniors nog onder contract tot eind 2028. Een heronderhandeling met de Argentijnse club behoort tot de mogelijkheden, om eventueel een lagere afkoopsom af te dwingen. De uiteindelijke beslissing zal afhangen van zijn prestaties in de komende maanden.

