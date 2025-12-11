Done deal: RSC Anderlecht plukt pion weg bij JPL-concurrent én haalt nog tweede topper in huis

Foto: © photonews

RSC Anderlecht versterkt zich zoals verwacht met David Verwilghen. De sportief directeur van La Louvière, die sinds 2017 actief is bij de club, heeft de overstap van Henegouwen naar de hoofdstad gemaakt.

David Verwilghen wordt de nieuwe Scouting & Recruitment Director van RSC Anderlecht. Hij leidt er het vernieuwd scouting departement. Dries Belaen verlaat de club dan weer, laat RSC Anderlecht weten op haar webstek.

David Verwilghen komt over van La Louvière naar RSC Anderlecht

David was de afgelopen 5 seizoenen actief als Sports Director bij RAAL La Louvière. Bij De Wolven speelde hij een belangrijke rol in hun opmars naar de Jupiler Pro League mede dankzij een methodische rekrutering. David was eerder aan de slag in de bedrijfswereld bij onder meer Deloitte en Accenture en heeft een achtergrond als burgerlijk ingenieur. 

Anderlecht had overigens nog nieuws, want met Hugo Rios-Neto (Data Scientist bij Orlando City SC in de MLS en voordien Club Atlético Mineiro in Brazilië) start na de jaarwisseling ook een Recruitment Data Specialist bij paars-wit.

Twee nieuwkomers zorgen voor nieuw elan

David komt aan de leiding van het scoutingdepartement. Hugo zal de data-analyses van het departement overzien. Dit betekent ook dat er na 5 seizoenen een einde komt aan de samenwerking met Dries Belaen. De club wil Dries bedanken en wenst hem het beste toe in zijn verdere carrière. 


Chief Sports Tim Borguet is opgetogen met de komst van de twee nieuwkomers: "De komst van David en Hugo kadert in de heroriëntatie van één van de meest bepalende sportieve departementen. We bouwen aan een complementair team, met verschillende expertises, dat aan de noden op vlak van rekrutering binnen de club voldoet.”

