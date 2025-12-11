'Nieuws over de toekomst van Thorgan Hazard bij Anderlecht'

De vraag of Thorgan Hazard volgend seizoen nog bij Anderlecht speelt, blijft actueel. Hazard is populair bij de supporters en gaf zelf al aan dat hij graag bij paars-wit wil blijven. Voor hem lijkt vooral de duur van een contract doorslaggevend.

Sportieve impact en contractpositie

Hazard leverde dit seizoen 5 doelpunten en 5 assists in 20 wedstrijden. Zijn afwezigheid tegen Westerlo door schorsing viel op: Anderlecht verloor met 4-0 en miste duidelijk aanvallende kracht. Statistisch gezien scoorde de ploeg slechts één keer in drie duels waarin hij ontbrak.

Zijn huidige overeenkomst loopt tot juni 2026. Vanaf januari kan hij vrij onderhandelen met andere clubs. Anderlecht moet dus beslissen of een verlenging op korte termijn wordt aangeboden. Een optie is een contract met prestatiegerichte premies, al bevat zijn huidige deal al diverse bonussen.

Financiële voorwaarden en familiale factor

Hazard halveerde zijn salaris bij de overstap van Dortmund naar Brussel in 2023. Momenteel verdient hij circa 1,8 miljoen euro bruto per jaar, zo meldt Het Laatste Nieuws. Extra’s zoals 200.000 euro bij winst van de Gouden Schoen of 400.000 euro bij kwalificatie voor de Champions League zijn opgenomen, maar bleken tot nu toe niet nodig.

De speler hecht waarde aan stabiliteit. Hij wil zijn vier dochters niet graag achterlaten. Dit familiale element speelt mee in de afweging tussen een nieuw Belgisch contract of een lucratieve transfer naar het buitenland, aldus de krant.

Sportief directeur Olivier Renard stelde dat Anderlecht openstaat voor verlenging, maar dat Hazard financieel zal moeten inleveren. Voor de speler lijkt de looptijd belangrijker dan het exacte salaris: twee jaar extra geniet de voorkeur boven één jaar.





De gesprekken over een nieuw contract zijn momenteel nog niet concreet. Hazard wordt formeel vertegenwoordigd door zijn vader Thierry, maar acht zich ervaren genoeg om zelf onderhandelingen te voeren. Hij wil nog twee tot drie jaar actief blijven en sluit een latere rol als sportief directeur niet uit.